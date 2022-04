Il trucco per un cellulare Android per pronunciare il nome della persona che sta chiamando

Con l'app Google Phone, gli utenti non devono più guardare lo schermo per vedere chi sta chiamando. Molto tempo fa, il gigante della tecnologia ha abilitato una nuova funzionalità che consente alle persone di ascoltare il nome o il numero della persona che sta chiamando.

Questa nuova funzione è molto utile se di solito indossi le cuffie, in quanto ti eviterà di dover estrarre il cellulare dalla tasca per sapere chi sta chiamando. Se il tuo cellulare viene fornito di serie con l'app ufficiale Google Caller, Infobae spiegherà in questo articolo come abilitare le nuove notifiche ID chiamante.

Passo dopo passo per un cellulare Android per pronunciare il nome del chiamante

Lasciare il telefono a letto, in soggiorno, in bagno o in altri luoghi è abbastanza normale. Infine, ci sono momenti in cui viene lasciato fuori dalla portata di uno. Quindi se qualcuno chiama, non saprai chi è, soprattutto se si tratta di una chiamata importante, quindi dovrai fermarti e vedere se sei interessato al contatto che desideri contattare.

Bene con questo trucco Android è finito, perché questo sistema operativo ha una funzione molto interessante che dice il nome della persona o dell'azienda che sta chiamando.

Grazie all'app Telefono, ora è disponibile un'opzione chiamata «Annuncio ID chiamante» nelle impostazioni dell'app.

Per impostazione predefinita è disabilitato, ma quando fai clic su «Annuncio ID chiamante» puoi scegliere di pronunciare sempre ad alta voce l'ID chiamante in arrivo o solo quando l'auricolare è in uso.

Hacer que un celular Android mencione el nombre de la persona que está llamando. (foto: MuyComputer)

Una volta attivato l'annuncio dell'ID chiamante, quando viene ricevuta una chiamata in arrivo, la sintesi vocale di Google dirà attraverso l'altoparlante del telefono cellulare o le cuffie la frase «chiamata vocale in arrivo da (contatto/numero)» accanto alla nostra suoneria. Ripeterà la frase finché il cellulare non smetterà di squillare.

Un fatto importante da menzionare è che, in caso di segni «strani», non sarai in grado di tradurli come previsto, ad esempio, se hai un amico chiamato «J (o) se», il cellulare dirà «Jack, parentesi, O, parentesi, se». Per tenerne conto.

Come attivare la torcia fischiante su Android

Qualcosa di semplice come la torcia di un dispositivo mobile Android contiene più segreti di quanto chiunque possa immaginare. Mentre devi stare attento con quali app di torcia installi, una volta trovata quella che funziona meglio, puoi migliorare l'esperienza impostandola in modo che si attivi rapidamente emettendo un sibilo.

All'inizio potresti avere dei dubbi sul motivo per cui qualcuno vorrebbe attivare la torcia fischiettando, ma la verità è che è una funzione più comoda in determinate situazioni, come quando non riesci a trovare il tuo cellulare e la torcia può aiutarti a identificarti in ambienti bui o di notte.

Flashlight by whistle. (foto: Google Play Store/Jose Arana)

In questo caso, l'applicazione necessaria è Flashlight by whistle. Con esso, tutto ciò che devi fare è fischiare vicino al dispositivo mobile e la torcia si attiverà anche quando lo schermo è spento.

Il suo utilizzo è molto semplice, essendo il seguente:

1. Installa l'applicazione e inseriscila.

2. Attiva i parametri specificati. Potrebbe essere necessario concedere determinate autorizzazioni.

3. Prova a fischiare sul cellulare. La torcia dovrebbe accendersi o spegnersi.

CONTINUA A LEGGERE