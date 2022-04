Il cittadino svedese deve pagare una multa per aver camminato nudo per le strade di Gerico, Antioquia

Come nei film romantici di Hollywood, è normale che le coppie corrano sotto la pioggia, preferibilmente al rallentatore; tuttavia, quello che è successo nel comune di Antioquia di Gerico, lungi dall'essere un atto d'amore, è accaduto nel mezzo di un acquazzone.

Attraverso i social network, era noto il momento in cui un uomo camminava nudo in mezzo all'alluvione per le strade del comune. Il tour del soggetto includeva una parte del parco comunale e la parte anteriore della chiesa. Detto questo, diversi cittadini che erano vicini a quei luoghi hanno informato le autorità al di là delle risate che l'incidente avrebbe potuto generare, e in seguito sia la polizia che i cittadini riuniti si sono resi conto che era un cittadino di origine svedese.

Lo straniero è stato portato alla stazione di polizia cittadina, e lì ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di disturbare l'ordine pubblico o la tranquillità dei suoi abitanti, considerando che l'incidente è avvenuto a Pasqua. Al contrario, ha affermato che un tale atto di «esibizionismo» è un'usanza nel suo paese: correre nudi quando inizia a piovere.

Tuttavia, nonostante questa giustificazione, l'autorità ha emesso una denuncia, appunto, per esibizionismo, e la multa dovrà essere annullata prima che lasci il paese. D'altra parte, l'identità del cittadino non è stata rivelata, né la sua età.

Nelle reti, le reazioni non si sono fatte attendere, e mentre alcuni concordavano sul fatto che lo svedese dovesse essere espulso dal paese, altri affermano che le sue azioni non sono state gravi rispetto ad altri problemi che si verificano nel paese.

«Peccato che non l'abbia strofinato in chiesa, sarebbe valsa più la pena»; «Un uomo nudo scandalizza e massacri e violazioni dei diritti umani no!! Che ipocrisia»; «Espellilo o mettilo in galera. Certo, in un paese serio, dove i cani da guardia rispettano il loro paese, lo farebbero così» e «spero che lo facciano pagare, non che ti baciano i piedi perché sei straniero» sono state alcune delle reazioni esposte su Twitter.

Ma va ricordato che questo non era l'unico caso di esibizionismo. Uno simile è successo a gennaio, ma sulle spiagge di Santa Marta.

Era nelle terme del villaggio di Taganga, a Santa Marta; lì, una donna camminava completamente nuda. È successo tutto lo scorso fine settimana, secondo i resoconti dei media locali. Il fatto non solo ha generato risate e sguardi dei più curiosi, ma ha anche generato insulti e segni di rifiuto. Membri in uniforme del personale della Polizia Nazionale e della Protezione Civile erano presenti sul sito per farla uscire dalla zona, che era anche piena di turisti e gente del posto.

In sua difesa, e secondo la versione del turista data al quotidiano El Universal, fa parte del Movimento Raeliano Internazionale che, nella sua filosofia, difende i diritti umani e le pari condizioni per tutti. Tale organizzazione promuove un'azione chiamata «GoTopless Day», o «Topless», che invita le donne a vivere liberamente il proprio corpo.

«Sosterremo che gli articoli 13 e 43 della Costituzione colombiana ci dicono che abbiamo pari diritti uomini e donne, ma quando faremo questa azione si scopre che esiste un codice che va al di sopra della Costituzione colombiana e dei diritti umani, e noi donne non possiamo esercitare quel diritto di essere in alto», ha detto la donna nel bel mezzo di quella polemica.

