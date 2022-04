«El Antiguo» del CJNG ha ricevuto una condanna a 34 anni per lo stoccaggio di armi

AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Julio César «N», El Antiguo o Antoni, un membro del cartello di nuova generazione di Jalisco (CJNG) ha ricevuto una condanna a 34 anni di carcere per aver accumulato armi, quindi continuerà ad essere detenuto nel Cereso #4 «Northeast» con sede a Tepic, Nayarit.

Con una dichiarazione, l'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica (FGR) ha riferito sulla sentenza concessa per la seconda volta, in quanto una Corte Unitaria aveva annullato la condanna e quindi ordinato il ripristino della procedura.

«L'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica (FGR), attraverso l'Ufficio del Procuratore Specializzato per la Criminalità Organizzata (FEMDO), in coordinamento con l'Ufficio del Procuratore Specializzato per il Controllo Regionale (FECOR), ha ottenuto una pena di 34 anni di carcere contro una persona per il reato di raccolta di armi da fuoco», ha riferito la dipendenza.

Secondo le informazioni fornite dalla FGR, Julio César «N» è stato arrestato nel 2014 mentre guidava a bordo di un veicolo senza targhe sull'autostrada Tepatitlan-Yahualica di González Gallo, dove gli erano state assicurate 18 pistole, sei cannoni lunghi, sei granate e 3.379 cartucce utili.

(Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez

Era anche assicurato di 4.392 grammi di metanfetamina cloridrato, 2.572 grammi di cocaina cloridrato e contanti, che servivano come prova nel processo condotto contro il membro del CJNG.

Nel maggio 2020, il quarto giudice distrettuale dei procedimenti penali federali di Jalisco è stato condannato a 34 anni di carcere per il reato di stoccaggio di armi da fuoco, possesso di cartucce ad uso esclusivo dell'esercito e delle forze armate, oltre a portare un'arma da fuoco senza licenza.

Ha ricevuto anche un'altra condanna per reati contro la salute sotto forma di possesso a scopo commerciale, in quanto il giudice ha concluso che intendeva commercializzare i narcotici assicurati.

Queste sentenze sono state annullate dalla Corte Unitaria nel novembre 2020, che ha indotto un nuovo giudice a rilevare il nuovo processo contro Giulio Cesare, che ha portato alla stessa sentenza contro l'imputato.

(Foto: Reuters) REUTERS

Successivamente, dopo aver rispettato questo reintegro, il giudice del caso ha nuovamente emesso una condanna contro Julio «C», per la sua piena responsabilità penale per la commissione del suddetto crimine, infliggendo una pena di 34 anni, otto mesi di carcere, oltre a duemila 550 giorni di multa . È stato internato presso il Federal Center for Social Rehabilitation # 4 «Northwest», con sede a Tepic, Nayarit», ha riferito FGR

La FGR ha anche riferito del ripristino della pena inflitta a un soggetto identificato come Marco «N», condannato a 53 anni per i reati di rapimento e trasporto di un'arma da fuoco ad uso esclusivo delle Forze Armate.

Marco «N» è accreditato di aver partecipato alla privazione illegale della libertà di una persona nel settembre 2013 a Tepotzotlán, Stato del Messico, dove la vittima è stata salvata.

Come riportato dalla Procura, il soggetto ha ricevuto una condanna nel maggio 2020, ma un tribunale unitario ha revocato il mandato contro il soggetto, così come il ripristino del processo.

«Una volta che la FGR ha rispettato questa ordinanza, il giudice del caso ha nuovamente emesso una condanna nei confronti di Marco «N», per la sua piena responsabilità penale nella commissione dei reati di cui sopra, infliggendo 53 anni di carcere e una multa di 4.050 giorni.», ha riferito la FGR.

CONTINUA A LEGGERE: