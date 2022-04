Due persone sono perseguite per abuso di animali a Risaralda e Bogotà

Questa domenica, 17 aprile, l'ufficio del procuratore generale ha perseguito due persone che avrebbero causato la morte di due cani. Gli eventi non sono correlati; il primo si è verificato ad Arpia, Risaralda e l'altro è stato riportato a Bogotà.

Secondo l'organismo investigativo, il caso a Risaralda è stato presentato il 26 maggio 2021. «Luis Alberto Durango - il primo ad essere perseguito - avrebbe lanciato cibo avvelenato contro un cane di nome Carpaty», ha spiegato la Procura in un comunicato stampa. I fatti sono stati registrati su una telecamera di sicurezza, che è una prova, poiché pochi minuti dopo che l'animale ha ingerito il pezzo di cibo, il cane ha iniziato a convuldersi.

Un procuratore del gruppo speciale per la lotta contro l'abuso di animali (GELMA) ha condotto un'indagine che stabilisce che Durango ha attaccato il cane perché presumibilmente «abbaiava molto» e che aveva causato problemi con il custode del cane. «In questo senso, Luis Alberto Durango è stato accusato del reato di abuso di animali», ha detto l'organo giudiziario.

Il caso che si è verificato a Bogotà è abbastanza simile. Myriam Patricia Heredia, la custode di un cane di nome Luna, non aveva il suo animale domestico in condizioni ottimali. Per questo motivo è stata accusata del reato di abuso di animali.

Secondo le indagini della Procura, il caso è stato archiviato il 17 novembre 2018 dopo che l'Istituto distrettuale per la protezione e il benessere degli animali ha effettuato una visita di ispezione in una casa nella città di Engativa, nella parte occidentale della capitale. «Nel luogo hanno trovato Luna in cattive condizioni nutrizionali e di salute, e con evidenti alterazioni nel suo comportamento», ha detto l'entità nel documento.

L'animale è stato portato in un centro di assistenza veterinaria, dove è stata rilevata un'emorragia interna che non era stata trattata in modo tempestivo. «Data la gravità della sua condizione, gli specialisti lo hanno eutanizzato», ha aggiunto la Procura.

Queste sono le conseguenze legali dell'abuso di animali in Colombia

Gli animali, domestici o selvatici, sono soggetti a violazioni dei loro diritti in Colombia. Di fronte a questo, coloro che perpetrano questi attacchi sono sottoposti dall'ufficio del procuratore generale a molteplici conseguenze legali che scoraggiano la pratica.

L'organo giudiziario ha spiegato che l'appello della legge 1774 del 6 gennaio 2016 è disponibile. Questo regolamento garantisce che l'atteggiamento tra esseri umani e animali si basi su «rispetto, solidarietà, compassione, etica, giustizia, cura, prevenzione della sofferenza, sullo sradicamento della cattività e dell'abbandono», cita il documento.

D'altra parte, il benessere degli esseri viventi sta, a sua volta, nel fatto che il loro titolare deve rispettare cinque principi minimi: che non dovrebbero soffrire di fame, sete, disagio fisico o dolore; che non sono causati da negligenza o disattenzione, che non sono soggetti a paura o stress e che possono manifestare il loro comportamento naturale.

Coloro che causano morte o lesioni che compromettono gravemente la salute o l'integrità fisica dell'animale possono essere incarcerati tra 12 e 36 mesi. Inoltre, avrebbero dovuto affrontare una disabilità speciale da uno a tre anni per l'esercizio della professione, del commercio, del commercio o del possesso relativo agli animali.

