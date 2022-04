Universitario vs Alianza Lima LIVE GOALPeru minuto per minuto al monumentale stadio peruviano classico data 10 campionato 1 riepilogo dei risultati delle formazioni

Universitario de Deportes e Alianza Lima si affronteranno questa domenica 17 aprile, per la decima giornata del torneo Liga 1 Apertura.

Entrambe le squadre vivono in modo diverso, ma hanno un obiettivo comune: vincere. L'impegno si svolgerà presso l'Estadio Monumental de Ate e sarà caratterizzato dalla trasmissione del segnale GOLPERU, nonché LIVE STREAMING su Movistar Play e sul sito Web Infobae.

Notizie dall'Università dello Sport

L'Universitario de Deportes raggiunge questo impegno a tutto morale dopo essere tornato e battuto sull'ora per 2-1 l'Ayacucho FC allo stadio Ciudad de Cumaná. I gol di Hernán Novick e Andy Polo hanno fatto vibrare tutti i fan della «U». Inoltre, hanno raggiunto i 16 punti e sono ancora vivi nella lotta per il primo posto del torneo.

«Stiamo valutando il tipo di sistema che utilizzeremo. Ho sempre detto che cerco di adattarmi alle caratteristiche dei miei giocatori e a quelle del rivale. Fortunatamente, abbiamo già giocato con diversi sistemi e abbiamo persino variato all'interno della partita diversi temi tattici. E a volte ha funzionato per noi», ha detto l'allenatore delle merengues Alvaro Gutiérrez nel preclassico.

«Penso che Alianza sia una grande squadra, con una grande squadra. E mentre la sua potenza non si riflette in classifica, in un classico che si dissipa completamente. È la prima volta che dirigo un classico in Perù, ma non è la prima volta che dirigo classici», ha aggiunto l'allenatore dell'Universitario de Deportes in una conferenza stampa.

Notizie Alianza Lima

Da parte loro, Alianza Lima, stanno affrontando una doppia competizione sia in Liga 1 che in Copa Libertadores de América, dove concatenano due sconfitte consecutive contro River Plate (1-0) e Colo Colo (2-1). Tuttavia, in Liga 1 hanno riguadagnato la strada con il loro trionfo per la minima differenza contro l'UTC grazie a un gol di Hernán Barcos. In questo modo, il cast blu e bianco ha aggiunto 8 punti ed è classificato 13° nel torneo

«Stiamo bene fisicamente, ho un dolore, ma niente che possa impedirmi di giocare. Il dolore è alla gamba, non importa dove perché più tardi mi cercheranno, ma spero di arrivare bene alla partita», ha detto l'attaccante Hernán Barcos in una conferenza stampa.

«Dobbiamo lavorare un po' di più, soprattutto dalla testa per credere di poter fare una bella partita questa domenica e ottenere un buon risultato. Il momento che abbiamo passato è scomodo, perché sappiamo di poter dare di più, ma non possiamo mantenerlo», ha aggiunto l'attaccante bianconero.

College vs Alianza Lima: orari in tutto il mondo

Perù: 15:00

Ecuador: 15:00

Colombia: 15:00

Messico: 15:00

Argentina: 17:00

Cile: 17:00

Stati Uniti (Florida): 16:00

Spagna: 22:00

College vs Alianza Lima: possibili formazioni

Università: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Ivan Santillán; Gerson Barreto, Angelo Cayetano, Piero Quispe; Andy Polo, Hernán Novick e Alex Valera.

Alleanza di Lima: Angelo Campos; Renato Rojas, Jefferson Portales, Pablo Miguez, Yordi Vilchez; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Edgar Benitez; Pablo Lavandeira, Cristian Benavente e Hernán Barcos.

Dove guardare Universitario de Deportes vs. Alianza in TV in Liga 1?

La partita tra Universitario vs. Puoi vedere Alanza Lima sullo schermo di Gol Perú, canali 14 e 714 HD da Movistar. Puoi anche seguire il minuto per minuto tramite il sito Web Infobae.

