Regional Pico y Placa: ecco come funzionerà nel piano di rimpatrio di questa domenica

Questa domenica, 17 aprile, termina il ponte di Pasqua e con esso il ritorno di centinaia di persone alle loro case. Per questo motivo, l'ingresso dei passeggeri in veicoli privati a Bogotà sarà effettuato sotto le restrizioni del Regional Pico e Placa, che saranno attuate per la terza volta per l'ingresso in città dall'emissione del decreto 002 del 7 gennaio 2022.

In questo modo, la domenica di Pasqua dalle 12 alle 16, i veicoli con targhe pari entreranno in città; e dalle 16:00 alle 20:00, quelli la cui targa termina in numeri dispari.

Secondo i dati del Segretariato distrettuale per la mobilità, circa 800.000 veicoli hanno lasciato la capitale del paese in altri comuni per godersi le vacanze di Pasqua. Allo stesso modo, l'ultimo rapporto dell'ufficio del sindaco mostra che più di 400.000 auto sono già tornate in città.

«Invitiamo tutti i viaggiatori che devono entrare a Bogotà alla fine del fine settimana di Pasqua, a pianificare il loro viaggio tenendo conto del picco regionale e del piatto la domenica di Pasqua, 17 aprile. Consigliamo un ritorno anticipato a Bogotà da venerdì o sabato per evitare la congestione stradale di domenica «, ha affermato Felipe Ramírez, segretario distrettuale per la mobilità.

Quali eccezioni non si applicano al Regional Peak and Plate?

Le eccezioni per il movimento di Pico y Placa Solidario, Shared Car e per il personale medico non sono valide per il regionale Pico e Placa.

Le sanzioni per il mancato rispetto della misura Pico y Placa sono stabilite nel codice nazionale del traffico per l'infrazione C.14: «Transito attraverso siti soggetti a restrizioni o a volte vietato dall'autorità competente». La multa è questo 2022 a $468.500. Inoltre, il veicolo sarà immobilizzato.

Chiusure sulla strada Girardot - Bogotá

Diverse chiusure sono segnalate su questa strada, quindi, secondo il quotidiano El Tiempo, la concessione Vía 40 Express consentirà l'attraversamento di una corsia in diversi settori, tra cui il tunnel di Sumapaz.

Allo stesso modo, i media hanno riferito che esiste la possibilità che venga abilitato un controflusso nel settore Nariz del Devil in modo che anche le auto che tornano a Bogotá possano prendere quella strada, che nella sua natura è a senso unico.

Corridoi stradali in cui si applicano il picco regionale e la placca

La restrizione alla circolazione da parte di Pico y Placa Regional si applicherà la domenica di Pasqua (17 aprile) nei nove corridoi che entrano in città. I corridori sono:

