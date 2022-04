Mentre costruisce il suo «complesso orbitale», la Russia si prepara a lasciare la Stazione Spaziale Internazionale

Solo un anno fa, in qualche modo anticipando che la cooperazione internazionale in materia spaziale sarebbe stata ostacolata, la Russia ha annunciato la decisione di ritirarsi dalla Space Station International (ISS), uno dei più ambiziosi progetti spaziali multinazionali nella storia umana.

I piani della Russia sono di costruire la propria stazione spaziale e non fare affidamento su americani o europei per sperimentare nell'orbita terrestre. Pertanto, l'idea di Mosca era di annunciare l'addio che avrebbe avuto luogo solo nel 2028 o nel 2030.

Ma l'invasione russa dell'Ucraina ha accelerato i tempi. Le pesanti sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti e di molti paesi in tutto il mondo hanno fatto arrabbiare i gestori spaziali russi. Così, il direttore generale dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitri Rogozin, ha emesso un ultimatum agli Stati Uniti per revocare le sanzioni contro le società di ricerca di ingegneria civile TSNIImash e il Progress Rocket Space Center.

La EEI es el mayor proyecto de colaboración entre naciones (NASA/Roscosmos) REUTERS

«Se bloccano la cooperazione con noi, chi salverà la ISS da un'uscita incontrollata dalla sua orbita e cadrà sul territorio degli Stati Uniti o dell'Europa?» Le minacce di Rogozin non hanno avuto effetto e le sanzioni sono continuate. La NASA ha quindi rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la cooperazione civile tra Stati Uniti e Russia continuerà sulla stazione spaziale. «Il rapporto professionale tra i nostri partner internazionali, astronauti e cosmonauti continua per la sicurezza e la missione di tutti a bordo della ISS», ha affermato l'amministratore della NASA Bill Nelson.

Per più di due decenni, la stazione è stata salutata come una meraviglia della cooperazione tra diversi paesi e le rispettive agenzie spaziali. Ora, la Russia ha dichiarato che rifiuterà il progetto nel 2025. Come affermato, nell'aprile 2021 la Russia ha annunciato le sue intenzioni di lasciare la ISS nel 2024 e spingere nello spazio la sua nuova struttura spaziale che stava già iniziando a progettare e costruire, quando lo stesso Rogozin insegnò i nuovi piani per quello che sarà il nuovo complesso orbitale del suo paese.

Secondo l'agenzia spaziale Roscosmos, nell'aprile 2021 il primo modulo del suo progetto era già in fase di sviluppo presso il Workshop 439 su Energía, una società russa che costruisce razzi e altri strumenti spaziali. Il 20 aprile dello scorso anno, Rogozin ha scritto sul suo account Twitter: «Il primo modulo base della nuova stazione di rifornimento orbitale russa è ora operativo. Energia Rocket and Space Corporation è stata incaricata di garantire la sua prontezza per il lancio nell'orbita target nel 2025».

Planos y primer módulo ruso de la próxima estación espacial ROSS

Quando le intenzioni russe di creare la propria stazione spaziale furono rese pubbliche, il vice primo ministro della Difesa e dell'Industria russo Yuri Borisov dichiarò che «non potevano rischiare la vita [dei nostri astronauti]». Inoltre, Borisov ha anche citato problemi nella struttura spaziale che Roscosmos attualmente condivide con altre agenzie spaziali. «La situazione che oggi è legata all'invecchiamento della struttura e del metallo può avere conseguenze irreversibili: una catastrofe. Non dobbiamo permettere che ciò accada», ha aggiunto il vice primo ministro.

Originariamente, l'EEI aveva una data di scadenza del 2024, ma dal momento che la NASA, con l'autorizzazione del Congresso degli Stati Uniti che autorizzava il finanziamento del progetto, la sua vita utile terminerà nel 2030. Ora, con il ritiro della Russia, non è noto se questa data continuerà a reggere, a scapito di un ulteriore aumento del budget spaziale statunitense e dei suoi pari europei per mantenere il laboratorio spaziale delle dimensioni di un campo da calcio che opera in un'orbita terrestre ad un'altitudine di 400 chilometri.

La Russia possiede quasi la metà della ISS ed è responsabile della navigazione e del controllo dell'intero veicolo spaziale. Senza di essa, la stazione non sarebbe in grado di funzionare poiché i motori russi sono quelli che le permettono di prendere velocità e altezza, per non cadere sulla Terra. La Russia ha più volte avvertito che la stazione, messa in orbita nel 1998 e progettata per funzionare per 15 anni, richiederebbe ora un'enorme iniezione di denaro per la sua manutenzione, al fine di evitare che si disintegri in pezzi e cada in modo incontrollabile sulla Terra.

La nueva estación espacial rusia se podría lanzar en 2025

Il funzionamento della Stazione Spaziale Internazionale è complesso. Mentre i moduli negli Stati Uniti e in Europa forniscono l'energia elettrica che i pannelli solari raccolgono e servono a far funzionare il complesso orbitale, la Russia fornisce il carburante e i motori che le consentono di rimanere in orbita e non finire per cadere in modo incontrollabile sulla Terra.





ROSS, la nuova stazione spaziale

ROSS opererà in un'orbita eliosincrona di 400 km di altitudine , permettendogli di monitorare l'intera superficie della Terra, in particolare la regione artica. Questa orbita consentirà alla stazione di svolgere due importanti funzioni: osservazioni ad alta frequenza della Russia dallo spazio e un accesso più facile alla stazione rispetto all'attuale ISS, consentendo di eseguire più esperimenti medici e fisiologici di quanto sia attualmente possibile nell'orbitale russo segmento.

NEM-1, noto anche come Science Power Module 1 (SPM-1), sarà il modulo principale di ROSS. Inizialmente destinato a essere lanciato sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2024, NEM-1 subirà una riprogettazione da 1,5 a 2 anni per prepararsi al suo nuovo ruolo come parte di ROSS. Il lancio di NEM-1 è previsto per il 2025 su un veicolo di lancio Angara A5 del cosmodromo di Vostochny e il nuovo modulo Core (simile a NEM-1) è previsto per il lancio nel 2028.

El complejo orbital tendrá una órbita polar, lo que mejoraría su funcionamiento

Diego Bagú, astronomo e direttore del Planetario di La Plata, ha spiegato a Infobae cosa significa questo nuovo percorso che la Russia ha scelto in materia spaziale.

«La Russia ha moltiplicato diversi progetti spaziali negli ultimi anni, con quattro versioni della nuova stazione spaziale ROSS e il nuovo veicolo spaziale Oryol che stanno progettando. Questo complica il loro lavoro. Il tema di avere una propria stazione spaziale è nato nel 2014, all'inizio del suo conflitto con l'Ucraina. E considerando che ciò avrebbe portato a conflitti con l'Occidente, in particolare con gli Stati Uniti e con i lavori futuri sulla Stazione Spaziale Internazionale, la Russia iniziò a concentrarsi sul pensiero di costruire una propria stazione spaziale. La realtà è che non hanno fatto molti progressi in quella direzione «, ha affermato Bagú.

E ha aggiunto: «A tutto questo dobbiamo aggiungere che l'attuale ERA ha una data di scadenza per il 2028 o il 2030. La Russia ha avuto alcune alternative per la propria stazione spaziale. Un'idea era quella di disaccoppiare i moduli spaziali russi che ora fanno parte della ISS. E da loro costruiscono la propria stazione spaziale. L'ultima cosa che si sa è che sta per costruire una stazione completamente nuova. Ciò comporterebbe il lancio di 4 moduli da 20 tonnellate ciascuno. In altre parole, non solo devono essere costruiti, ma devono anche essere lanciati, con la difficoltà che ne deriva e gli alti costi che comporta».

Bagu ha affermato che anche la Russia ha abbandonato i piani per integrare il Gateway, una stazione spaziale internazionale sulla Luna. «E sta abbandonando il suo programma lunare, a differenza degli Stati Uniti, che sono totalmente focalizzati sul ritorno sulla luna», ha detto l'astronomo.

ROSS operaría con 4 o 5 módulos espaciales

Secondo i funzionari russi, non c'è più motivo di fare affidamento sulla cooperazione con gli stranieri. La Russia, con la sua vasta esperienza nella costruzione di tali strutture, è più che in grado di sviluppare una stazione spaziale da sola. L'insostenibilità della ISS è stata a lungo un argomento nelle notizie spaziali russe. È noto che il segmento russo stava riscontrando una serie di problemi, tra cui piccoli guasti di tutti i dispositivi immaginabili, dai servizi igienici ai sistemi di supporto vitale. Questi problemi sono finalmente arrivati al culmine quando, nel 2020, è stata scoperta una perdita d'aria, che ha estratto la preziosa atmosfera dalla stazione a una velocità allarmante. La fonte della perdita è sfuggita al rilevamento per diversi mesi. Rilevarlo e ripararlo ha richiesto un bel po' di impegno.

Quindi, nell'aprile 2021, sono state scoperte altre tre crepe minori. Sebbene questi fossero relativamente facili da risolvere, è diventato chiaro che la loro fonte, la fatica del metallo, sta diventando un problema serio. Oltre a questi problemi, altre ragioni più forti guidano l'indipendenza russa dalla ISS.

Secondo Alexander Bloshenko, direttore esecutivo di Roscosmos for Advanced Programs and Science, l'attuale orbita della ISS, e in particolare la sua inclinazione, è stata esaurita in termini di potenziale scientifico. Bloshenko ha affermato che l'intensità del lavoro di avanzamento nella ISS è ridotta e, da questa inclinazione, è già stata acquisita la massima conoscenza.

Los cohetes Soyuz son hoy el vehículo ruso para acceder a la EEI . NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS. REUTERS

Ecco perché i russi stanno pensando di collocare ROSS in un'orbita polare, che dal punto di vista di Roscosmos presenta una serie di vantaggi:

1-È possibile duplicare e proteggere le capacità dei veicoli spaziali di telerilevamento come quelli che monitorano la rotta del Mare del Nord.

2-In un'orbita di maggiore inclinazione, la radiazione cosmica esterna è più forte. I voli in tali condizioni, secondo Roscosmos, prepareranno meglio i cosmonauti per le missioni nello spazio profondo. Per questo motivo, il ROSS si lancerà in un'orbita ad alta latitudine con un'inclinazione di 97 gradi ad un'altitudine di 300-350 km. Da ROSS, i cosmonauti possono vedere l'intero territorio della Russia, a differenza della ISS da cui possono vederne solo il 20%.

3-ROSS sarà una stazione spaziale industriale specializzata con compartimenti di produzione che le consentiranno di eseguire una serie di nuovi compiti che non sono disponibili nella ISS. Nella seconda fase di assemblaggio, il ROSS includerà un cosiddetto modulo di rampa, in cui sarà possibile parcheggiare vari tipi di veicoli spaziali e satelliti automatici, ripararli, rifornire di carburante, regolare il carico utile e quindi rimandarli al volo autonomo. Inoltre, dopo un po ', Roscosmos prevede di creare una flotta di rimorchiatori che saranno in grado di lanciare questi satelliti dalla stazione nell'orbita giusta al momento giusto.

Los cosmonautas rusos no se quedarán en forma permanente en el nuevo complejo orbital ROSS (Pavel Kassin/Roscosmos/Handout via REUTERS) via REUTERS

I funzionari prevedono di lanciare ROSS in due fasi. Per la prima fase, la stazione sarà composta da quattro moduli: NEM (data di lancio prevista - 2025), UM (il nuovo modulo nodo, simile a quello che sarà lanciato all'ISS), il modulo base (data di lancio prevista - 2028) e il modulo Airlock. Il volume pressurizzato della stazione in questa fase sarà di 220 m 3; il segmento russo della ISS ora, senza MLM Nauka, ha un volume pressurizzato di 189 m 3.

L'equipaggio della stazione sarà composto da due persone con una durata di circa due mesi. Le squadre non rimarranno permanentemente al ROSS come accade oggi nella ISS, ma arriveranno man mano che le attività si accumulano per loro.

La seconda fase di costruzione, che secondo Vladimir Solovyov è prevista per il 2030-2035, aggiungerà alla stazione i moduli Purpose Logistics and Production, nonché una piattaforma a più livelli per la manutenzione dei veicoli spaziali. Il volume pressurizzato della stazione in questa fase aumenterà a 450 m 3 e sarà in grado di immagazzinare fino a 9.100 kg di carburante (N 2 O 4 /UDMH), ospitare un equipaggio massimo di quattro e riceverà uno o due con equipaggio e da uno a tre mercantili all'anno.

CONTINUA A LEGGERE: