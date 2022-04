La città di Jalisco dove «guardano» figure antichissime di Cristo

Figure di Cristo di quattro secoli sono state «velate» questo sabato mattina presto nella città di San Miguel Hidalgo, Jalisco, da dozzine di famiglie che vedono in questa tradizione un modo per rafforzare la loro fede e venerare la morte di Gesù Cristo.

La notte del Venerdì Santo nel villaggio diventa una festa in cui la festa e la devozione cattolica si combinano.

Credenti e turisti si aggirano intorno alle cosiddette «menzogne di Cristo», altari la cui attrazione sono 57 immagini di Gesù Cristo che sono considerate una reliquia e un patrimonio artistico e che sono state ereditate di generazione in generazione.

Le famiglie invitano i loro cari alla «vigilanza», un giorno che inizia il Venerdì Santo alle 15:00 del pomeriggio, ora in cui, secondo la Bibbia, Gesù morì sulla croce, fino alle 05:00 del mattino del sabato successivo quando gli ospiti pregano, cantano lodi, rendono grazie per i miracoli ricevuti e condividere il cibo.

TRADIZIONE FAMILIARE

(Foto: EFE)

Alfredo Guerrero, che per 70 anni ha dedicato la Settimana Santa alla preparazione della «posa», ha detto all'agenzia EFE di aver iniziato ad aiutare uno dei suoi zii, che ha ereditato nel 1951 l'immagine del cosiddetto Cristo del Mezquite, una scultura in legno di mesquite risalente al 1747 e che ha alle spalle una leggenda religiosa radicata.

Quando il suo parente è morto, Guerrero è diventato «l'uomo» dell'immagine, cioè il responsabile di prendersi cura di esso, ponendo il nuovo «cendal» o perizoma su di esso, organizzando che la «posa» ha tutti gli elementi necessari, invitando amici e familiari, dirigendo preghiere e lodi e fornendo cibo per gli ospiti e curioso.

Il cronista del popolo, Sergio Zepeda Navarro, ha spiegato a EFE che la vigilanza è il modo simbolico con cui le famiglie devono aspettare il momento in cui Gesù risorgerà.

«È una manifestazione di fede da parte delle famiglie di fronte a questo evento molto importante all'interno degli insegnamenti della Chiesa cattolica, nel senso di poter avere la presenza del corpo di Gesù e soprattutto di prendersi cura e conservare (le immagini) mentre attendono questo momento che sperano sia il risurrezione del Signore», ha detto.

TURISMO RELIGIOSO

(Foto: EFE)

Le strade di San Martín de Hidalgo sono state nuovamente riempite di turisti che vogliono conoscere meglio la tradizione del «laico di Cristo», che riflette un sincretismo tra le credenze della religione cattolica e le usanze delle comunità indigene che abitavano questa città quattro secoli fa.

Le 57 case che proteggono le immagini dei cristi sono inondate di aromi di copale, rosmarino e candele bruciate. Dal venerdì pomeriggio, le famiglie organizzano e preparano le code nella parte più visibile delle loro case.

Nella parte più visibile, le famiglie stabiliscono le «linee» con vari elementi naturali e religiosi, il cui significato evoca aspetti della passione e della morte di Gesù e sono stati usati per evangelizzare gli indigeni, ha detto Zepeda Navarro.

Ha spiegato che i tendidos hanno rami di quercia e salice in testa che rappresentano il Giardino degli Ulivi dove Gesù si ritirò per pregare; chiodi di garofano come quelli che sono stati messi sulle mani e sui piedi per salire su di lui alla croce, così come colombe che simboleggiano lo Spirito Santo e il cui suono emula il grido del vergine maria.

I cristi vengono messi su un «borsone» o un tappeto di palma su cui gli indigeni erano soliti fare il sudario prima di una sepoltura. Attorno ci sono foglie di alloro e una dozzina di candele che rappresentano gli apostoli che si accendono durante la «veglia».

Al centro ci sono sculture realizzate in varie dimensioni e materiali come la canna o la foglia di mais, la ceramica, il legno di quercia, il pino e il mesquite che sono stati nominati in base alla storia o alla leggenda della loro origine.

Marcela Guerrero è una delle donne che protegge il cosiddetto «Cristo dei Coyote» che è venuto nella sua famiglia sette generazioni fa. Ha assicurato che l'origine dell'immagine ha due versioni in famiglia, ma la più raccontata è che alcuni uomini l'hanno lasciata alla bisnonna con la promessa di tornare più tardi per la paga.

Gli uomini non sono tornati e si ritiene che fossero cattolici in fuga dai militari durante la guerra Cristero — che erano contrari alla decisione del governo di vietare la partecipazione del clero alla politica — e che furono uccisi in alcune delle colline vicine.

Per la famiglia, proteggere questa immagine ha un significato religioso ma anche di unione familiare.

«Per noi è una grande soddisfazione e un piacere perché è molto più di una tradizione, avere un Cristo è sempre un'unione familiare, aneddoti e momenti belli», ha sottolineato.





