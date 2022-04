In 106 giorni, 101 persone sono state uccise a Cartagena

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

Nei 106 giorni trascorsi nel 2022, 101 persone sono state uccise a Cartagena. Ciò significa che quasi ogni giorno dell'anno un cittadino è morto violentemente nella capitale di Bolivar.

Le autorità spiegano che la maggior parte degli omicidi è avvenuta durante il primo mese dell'anno. Dal 1 al 31 gennaio sono stati registrati 35 omicidi, di cui 18 casi di omicidi, 15 per litigi, uno per rapina e l'altro per un presunto linciaggio. Questa stagione è stata la più violenta degli ultimi otto anni a Cartagena.

L'elenco riporta anche 24 omicidi a febbraio, di cui 13 casi in omicidi, 9 in litigi e il resto in circostanze da chiarire. A marzo ci sono stati 31 omicidi, 23 dei quali in omicidi, sei in liti e uno in rapina. Il resto dei casi si è verificato nelle prime due settimane di aprile.

La polizia metropolitana ha confermato che dei 54 casi di sicari segnalati nel 2022, 39 sono legati alle forze di autodifesa gaitaniste della Colombia, note anche come Gulf Clan, e al GDO Los Robledos, una banda arrivata da Medellín alla fine dello scorso anno. Questi gruppi stanno contestando il territorio per riscuotere entrate criminali dal microtraffico.

D'altra parte, è stato indicato che 36 omicidi «sono stati causati da intolleranza sociale (litigi, violenza domestica, tra gli altri)».

La Procura sezionale di Bolívar ha assicurato che dei 106 omicidi denunciati, il 42,61% è stato chiarito. Questa avanzata ha comportato la cattura di 55 sospetti assassini, 30 dei quali in flagrante e 25 per ordine del tribunale. Sono state sequestrate anche 243 armi da fuoco e più di 5.500 taglienti. Si è anche concluso che diversi casi di sicari sono stati ordinati dallo pseudonimo «Paty Paty», capo del clan del Golfo a Cartagena, e da altri due soggetti noti come «Marrana Gorda» e «Colorado».

Si tratta di un aumento significativo del numero di omicidi avvenuti in città durante i primi 100 giorni dell'anno. Si evidenzia che nel 2021 il numero di omicidi denunciati è stato raggiunto nel primo semestre (30 giugno), non durante un trimestre. Durante i primi sei mesi dello scorso anno, i casi di omicidio segnalati sono stati: 23 a gennaio, 15 a febbraio, 19 a marzo, 10 ad aprile, 21 a maggio e 13 a giugno. Alla fine di aprile 2021, gli omicidi sono stati 57 e alla fine di maggio 78.

Le autorità affermano che stanno intraprendendo azioni per garantire che questo numero di omicidi diminuisca. Saranno intensificate le operazioni per smantellare la struttura del Gulf Clan e Los Robledos che operano a Cartagena.

D'altra parte, va notato che le autorità hanno il compito di porre fine alle reti di traffico sessuale di minori in città, un altro problema che sta crescendo quest'anno. A quanto pare gli adulti stanno offrendo ragazze e giovani di Cartagena come se fossero merce. In media, fanno pagare 200.000 pesos (circa $53) per loro.

In risposta alle accuse, la polizia di Cartagena ha assicurato che la strategia «That is not going» è attiva, con la quale sono intervenuti luoghi affollati della città e sono stati catturati più di 30 sospetti papponi. Le autorità hanno dichiarato di essere impegnate a continuare ad essere presenti sulle spiagge e in tutto il settore turistico di Cartagena.

Secondo i dati dell'Istituto colombiano per il benessere familiare nazionale, nel 2021 a Cartagena sono stati effettuati 660 processi per ripristinare i diritti dovuti alla violenza sessuale, e di questi 26 corrispondono allo sfruttamento sessuale commerciale di bambini e adolescenti (ESCNNA).

