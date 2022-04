Hernán Barcos ha segnato il quarto gol di Alianza Lima contro l'Universitario per la Liga 1 2022

Alianza Lima ha vinto l'Universitario de Deportes 3-1 nell'ambito del 10 th data del torneo Apertura de la Liga 1 2022. Il cast «intimo» ha dominato le azioni e ha preso il controllo della partita giocata al Monumental Stadium. In questo senso, quando sembrava che il punteggio non sarebbe variato molto, Hernán Barcos sembrava espandere il vantaggio schiacciante e segnare il quarto gol degli ospiti.

Hernán Barcos ha segnato 4-1 per Alianza Lima contro l'Universitario per la Liga 1 2022 classica. (Video: COLPO DI STATO PERÙ).

PREVIA

Universitario de Deportes e Alianza Lima si affronteranno oggi, domenica 17 aprile all'Estadio Monumental de Ate per la decima giornata del torneo Liga 1 Apertura 2022. Sarà una partita che verrà giocata solo con i tifosi locali.

Le «merengues» raggiungono il classico del calcio peruviano motivate dopo aver aggiunto due vittorie consecutive nel torneo. In entrambi i casi con la difficoltà di tornare sul tabellone dopo essere caduto 1-0: in casa ha battuto l'ADT 2-1 con una doppietta dell'attaccante Alex Valera e come ospite ha battuto 2-1 l'Ayacucho FC con un gol all'ultimo minuto dell'attaccante Andy Polo.

I proprietari di casa hanno totalizzato 16 punti nella classifica della competizione e sono al sesto posto con una differenza di cinque punti rispetto al primo posto detenuto da Cienciano e Sport Huancayo, entrambi con 21 punti unità.

All'inizio si pensava che Valera avrebbe saltato questa partita a causa di un disagio fisico all'inizio della settimana, ma si è ripreso all'ultimo minuto e sarà nell'undici di partenza. Inoltre, José Carvallo e Aldo Corzo saranno inizialisti dopo i problemi di salute e fisici subiti.

Alianza Lima, da parte sua, arriva al duello con un regalo difficile, soprattutto in Copa Libertadores, dove non riesce ancora a fare i conti e sta già iniziando a generare disagio nei suoi fan, che sperano che questo duello sia quello del rimbalzo.

Nel torneo internazionale, il sorteggio «intimo» è stato presentato per la prima volta con una sconfitta contro l'argentino River Plate a Lima (0-1) e poi perso contro il cileno Colo Colo a Santiago (1-2). Certo, in Liga 1 è tornato alla vittoria dopo 3 cadute di fila, che attualmente lo tiene al 13° posto in classifica con otto punti, ma con una partita in sospeso contro lo Sport Huancayo.

Se Universitario vincerà la partita, entrerà nella lotta per il primo posto nel calcio nazionale. Ma se Alianza Lima lo farà, inizierà a uscire dagli ultimi posti del campionato di Prima Divisione.