Video: Con tre espulsioni, l'Independiente Santa Fe perde a Bogotá contro Alianza Petrolera

La notte di questo venerdì 15 aprile, la sedicesima data della BetPlay I 2022 League è iniziata con il duello tra Independiente Santa Fe e Alianza Petrolera.

Nel bel mezzo della dolorosa notizia che ha lasciato il calcio colombiano in lutto a Pasqua dopo la morte di Freddy Rincón, il club dove il Colosso di Buenaventura ha iniziato la sua carriera sportiva, ha reso omaggio all'idolo della squadra colombiana allo stadio Nemesio Camacho El Campín di Bogotá .

Nel bel mezzo della lotta per la permanenza all'interno del gruppo di otto club qualificati per le semifinali fuoricampo, la palla è rotolata nella capitale colombiana con il club leone che ospita i Santandereans, che non sono stati in grado di vincere come visitatori per tutto il semestre.

Con le seguenti formazioni, è così che entrambe le squadre sono uscite sul campo di gioco della capitale, mano nella mano con l'arbitrato del giudice centrale, Carlos Ortega Jaimes:

INDIPENDENTE SANTA FE: 4-2-3-1 (Dit: Martin Cardetti)

Leandro Castellanos; Harold Gomez, Francisco Meza, Kevin Mantilla, Jose Ortiz; Carlos Sanchez, Yeiler Góez; Jerson Gonzalez, Harold Rivera, Neyder Moreno; Wilson Morelo.

ALIANZA PETROLERA: 4-2-3-1 (Dig.: Hubert Bodhert)

José Luis Chunga; Jair Castillo, Richard Renteria, Jaider Riquett, Leonardo Saldaña; Julian Guevara Muñoz, Freddy Florez; Kevin Londono, Luis Miguel Angulo, Estefano Arango; Bryan Gil.

Riepilogo partita:

Al minuto 3, un tiro fallito è stato registrato dal centrocampista Yéiler Góez sulla fascia destra del campo. Un tiro con la mano destra è stato salvato in una grande sentina da José Luis Chunga e ha portato a un calcio d'angolo a favore della gente del posto. Questa è stata la prima approssimazione del pericolo.

Il portiere della squadra di Barranqueño si è mostrato al minuto 2 di impegno, rimpicciolendo il primo tiro netto della squadra del leone/ (Twitter: @WinSportsTV)

All'ottavo minuto è arrivata la prima polemica della partita su una giocata che doveva essere rivista dal VAR e in cui Kevin Mantilla è stato espulso, per una sottomissione a Bryan Gil fuori area con il ricorso di «last man». All'inizio, il giudice Carlos Ortega aveva solo ammonito il cardinale difensore, ma dopo aver esaminato l'azione, decise di cambiare la sua carta con una rossa diretta.

Il giudice centrale Carlos Ortega ha cambiato il cartellino giallo con il cardinale difensore centrale e in 10 minuti Santa Fe è rimasta con un calciatore in meno/ (Twitter: @WinSportsTV)

Cardetti ha deciso di riorganizzare la sua squadra sacrificando Harold Gomez e inserendo Kherson Malagon in una variante difensiva al 16° minuto.

Al 20′, Alianza ha avuto l'occasione più netta aprendo l'ingaggio dopo un tiro di crossover di Bryan Gil, che il portiere Leandro Castellanos ha salvato per mandare in angolo.

La partita è diventata più violenta con il progredire del 26° minuto. È così che il VAR ha dovuto intervenire nuovamente per espellere Leonardo Saldaña da Alianza Petrolera, che Yéiler Góez aveva commesso un reato e per il quale ha ricevuto un cartellino giallo, ma che ha reagito con un calcio con i colpi contro il suo rivale.

Un'azione antisportiva rivista dal VAR ha portato all'espulsione del difensore da Alianza Petrolera/ (Twitter: @WinSportsTV)

Al 31° minuto un calcio d'angolo portato da Hárold Rivera e guidato da Francisco Meza ha concluso di stretta misura in porta per Santa Fe. Il test ha colpito il bastone della mano destra di Chunga ed è stata l'approssimazione più chiara della squadra di Bogotà nel primo tempo:

Harold Rivera ha inviato un cross diretto da Francisco Meza e ha quasi finito in gol per l'Independiente Santa Fe/ (Twitter: @WinSportsTV)

Incredibilmente, Santa Fe è rimasto con 9 giocatori in campo al 32° minuto dopo che Jerson Malagón ha preso la maglia e ha abbattuto Bryan Gil involontariamente, in un'azione da ultimo uomo che gli è valsa un cartellino rosso diretto:

In una giocata di ultima istanza, Santa Fe è rimasta senza due calciatori in campo e ha subito dal primo tempo l'inferiorità numerica contro Alianza Petrolera/ (Twitter: @WinSportsTV)

Con notevole superiorità numerica e tenuta della palla, Alianza Petrolera ha saputo guidare la palla dal proprio campo e sulla fascia destra, Kevin Londoño è stato in grado di inviare un cross cross per la figura, Bryan Gil, che, abilitato, controllato e in due tempi ha definito lo 0-1 della notte senza problemi contro Leandro Castellanos:





