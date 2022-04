L'uomo più ricco dell'Ucraina ha promesso di ricostruire Mariupol assediata: «Abbiamo bisogno di un programma internazionale come il Piano Marshall»

Shakhtar Donetsk owner Rinat Akhmetov gets thrown up in the air as the players celebrate winning the 2009 UEFA Cup Final (Photo by AMA/Corbis via Getty Images)

L'uomo più ricco dell'Ucraina si è impegnato a contribuire a ricostruire la città assediata di Mariupol, un luogo che gli sta a cuore dove possiede due vaste acciaierie che, dice, competeranno ancora una volta a livello globale.

Rinat Akhmetov ha visto il suo impero commerciale dilaniato da otto anni di combattimenti nell'est dell'Ucraina, ma rimane sfiduciato, certo che quelli che chiama «i nostri coraggiosi soldati» difenderanno la città sul Mar d'Azov, ridotta a terra desolata dopo sette settimane di bombardamenti.

Tuttavia, per ora, la sua società Metinvest, la più grande azienda siderurgica in Ucraina, ha annunciato di non poter adempiere ai suoi contratti di fornitura e, mentre il suo gruppo finanziario e industriale SCM Group sta rispettando i suoi obblighi di debito, il suo produttore di energia privato DTEK «ha ottimizzato il pagamento dei propri debiti» in un accordo con i creditori.

«Mariupol è una tragedia globale e un esempio mondiale di eroismo. Per me, Mariupol è stata e sarà sempre una città ucraina», ha detto Akhmetov nelle risposte scritte alle domande di Reuters.

«Penso che i nostri coraggiosi soldati difenderanno la città, anche se capisco quanto sia difficile e difficile per loro», ha detto, aggiungendo di essere stato in contatto quotidiano con i manager di Metinvest che gestiscono le acciaierie Azovstal e Illich a Mariupol.

El multimillonario empresario ucraniano y presidente del FC Shakhtar Donetsk Rinat Akhmetov asiste a una cumbre ruso-ucraniana el 18 de octubre de 2011 en Donetsk, Ucrania. (Foto de Sasha Mordovets/Getty Images) Sasha Mordovets | Getty Images

Venerdì, Metinvest ha riferito che non avrebbe mai operato sotto l'occupazione russa e che l'assedio di Mariupol aveva disabilitato più di un terzo della capacità produttiva metallurgica dell'Ucraina.

Akhmetov ha elogiato la «passione e professionalità» del presidente ucraino Volodymir Zelensky durante la guerra, che sembra ammorbidire i rapporti dopo che lo scorso anno il leader ucraino ha detto che i cospiratori che speravano di rovesciare il suo governo avevano cercato di coinvolgere l'uomo d'affari.

Akhmetov ha quindi definito l'accusa una «bugia assoluta».

«E la guerra non è certo il momento di non essere d'accordo... Ricostruiremo tutta l'Ucraina», ha detto, aggiungendo di essere tornato nel Paese il 23 febbraio e di esserci stato da allora.

Un piano Marshall per l'Ucraina

Akhmetov non disse esattamente dove fosse, ma era stato a Mariupol il 16 febbraio, giorno in cui alcuni servizi segreti occidentali si aspettavano l'inizio dell'invasione. «Ho parlato con la gente per strada, ho incontrato i lavoratori...», ha detto.

Un residente local cruza una calle dañada durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria del sur de Mariupol, Ucrania 15 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

«La mia ambizione è tornare a un Mariupol ucraino e attuare i nostri piani (di recente produzione) in modo che l'acciaio prodotto a Mariupol possa competere sui mercati mondiali come prima».

La Russia ha invaso il 24 febbraio, quando il presidente Vladimir Putin ha annunciato una «operazione speciale» per smilitarizzare e «denazificare» il Paese. Kiev e i suoi alleati occidentali lo respingono come falso pretesto per un attacco non provocato.

Akhmetov, a lungo l'uomo più ricco dell'Ucraina, ha visto il suo impero imprenditoriale ridursi dal 2014, quando la Russia ha annesso la penisola di Crimea nel Mar Nero e due regioni dell'Ucraina orientale - Donetsk e Luhansk - hanno proclamato l'indipendenza da Kiev.

Secondo la rivista Forbes, il patrimonio netto di Akhmetov nel 2013 ha raggiunto i 15,4 miliardi di dollari. Attualmente ammonta a 3,9 miliardi di dollari.

Rinat Akhmetov levantando la Copa de la UEFA en 2009

«Per noi, la guerra è scoppiata nel 2014. Abbiamo perso tutti i nostri beni sia in Crimea che nel territorio temporaneamente occupato del Donbas. Abbiamo perso le nostre imprese, ma questo ci ha reso più duri e forti», ha detto.

«Sono fiducioso che, come la più grande azienda privata del Paese, SCM giocherà un ruolo chiave nella ricostruzione postbellica dell'Ucraina», ha detto, citando funzionari che affermano che i danni di guerra hanno raggiunto mille miliardi di dollari.

«Avremo sicuramente bisogno di un programma di ricostruzione internazionale senza precedenti, un piano Marshall per l'Ucraina», ha detto, riferendosi al progetto di aiuti Usa che ha contribuito a ricostruire l'Europa occidentale dopo la seconda guerra mondiale.

«Sono fiducioso che ricostruiremo tutti un'Ucraina libera, europea, democratica e di successo dopo la nostra vittoria in questa guerra».

(Con informazioni fornite da Reuters)

