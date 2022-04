La Colombia ha battuto il Paraguay e rimarrà nel gruppo I della Billie Jean King Cup 2023

La mattina di questo sabato 16 aprile, la Colombia ha giocato le sue ultime tre partite contro il Paraguay nella lotta per rimanere per l'anno successivo nel Gruppo I della zona americana della Billie Jean King Cup.

Dopo essere stati eliminati il 15 aprile contro il Brasile, i tennisti selezionati dal capitano Fabiola Zuluaga nella squadra di Colsanitas, che rappresenta la nazionale colombiana, sono stati sfidati a non portare il loro record nel gruppo II nel 2023 attraverso tre partite mortali contro la nazionale paraguaiana.

Per garantire il risultato a favore, la squadra capitanata da Fabiola Zuluaga aveva bisogno solo del trionfo nei punti in singolare. Il primo a prendere la corte è stato Cucuteña Yuliana Lizarazo, che in due ore e mezza ha superato il giovane Leyla Britez con parziali di [5-7], [6-4] e [6-2].

Yuliana Lizarazo derrotó a Leyla Britez en el primer juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

Il secondo è stato molto più sbilanciato, poiché María Fernanda Herazo ha segnato un doppio 6-0 contro Heydi Doldán in meno di 50 minuti e ha dato alla nazionale la tanto attesa tranquillità:

María Fernanda Herazo derrotó a Heydi Doldán en el segundo juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

Così, il Team Colombia Colsanitas ha salutato Salinas, in Ecuador, senza qualificare i tanto attesi play-off per giocare il titolo internazionale, ma salvando la loro categoria per l'anno successivo, quando possono contare sull'esperienza e sul talento di María Camila Osorio, numero 33 nella classifica WTA.

Non è stato necessario giocare la partita di doppio tra Maria Paulina Perez e Antonia Samudio contro Leyla Britez e Paulina Franco, perché alle 13:41 la Colombia aveva già 2-0 a favore nella serie generale della retrocessione e della partita di permanenza.

Nelle dichiarazioni post-partita tra Colombia e Paraguay, il capitano Fabiola Zuluaga è stata molto ottimista sul lavoro dei suoi leader durante la fase finale di qualificazione nella Billie Jean King Cup 2022. Queste sono state le sue parole al riguardo:

Va notato che il prossimo anno la Colombia competerà nuovamente in questo caso contro rivali sudamericani come Brasile, Argentina, Messico o Cile. Successivamente, la squadra femminile di tennis caffè avrà l'opportunità di tornare agli spareggi, un luogo a cui non si accede dal 2008 quando ha vinto il Gruppo I Americhe di quell'anno e ha dovuto giocare contro il Belgio come visitatore.

Per la Colombia, questa sarà la diciassettesima stagione consecutiva nel Gruppo I, la più importante che il continente americano ha nella Billie Jean King Cup. L'ultima volta che la squadra nazionale ha fatto parte del Gruppo II è stata nell'edizione 2005 del campionato precedentemente noto come Fed Cup.

Va ricordato che all'interno del Gruppo II delle Americhe nell'edizione 2022 della Billie Jean King Cup ci sono i seguenti paesi, che ora stanno cercando un posto nel Gruppo I per l'anno successivo:

Bahamas, Barbados, Bermuda, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, El Salvador, Honduras, Giamaica, Panama, Perù, Porto Rico, Trinidad e Tobago, Uruguay e Venezuela.

Un anno fa la Colombia ha partecipato a questa competizione, precedentemente chiamata Fed Cup, con Emiliana Arango e María Camila Osorio Serrano nelle sue fila. La delegazione del caffè è stata eliminata dall'Argentina e non è riuscita a raggiungere l'area play-off, dove si sono insediati Argentina e Messico, paesi che hanno vinto con la partecipazione di Nadia Podoroska, Paula Ormaechea; Fernanda Contreras e Giuliana Olmos.

