Chi è Eliseo «N», l'ex sindaco di Campeche con un mandato di cattura per diversione di risorse

Il mandato di cattura nei confronti di Eliseo «N», ex sindaco del comune di Campeche e chiunque fosse in corsa per il governo dello Stato nelle recenti elezioni del 2021, è stato confermato da Layda Sansores, attuale presidente. Il membro del partito Movimiento Ciudadano è accusato di appropriazione indebita di fondi pubblici.

Secondo il governatore Morenista, Eliseo è accusato di aver effettuato appropriazioni indebite, operazioni con risorse di origine illecita, frode fiscale, associazione a delinquere e false fatture. Secondo la stessa Sansores, l'ex funzionario è un latitante dalla legge perché non si è presentato per le prime nomine con il giudice.

«Ha saccheggiato. È in fuga, è un fuggitivo. Chi ha detto «il candidato onesto» non è altro che persone che non hanno scrupoli. Ci sono altre indagini in corso, ma è molto triste che lo abbia fatto», ha detto Layda ai media locali.

Eliseo "N", exalcalde de Campeche con orden de aprehensión. Foto: Twitter @EliseoFdzM

E ha aggiunto: «Spero che si presenti. Ha parlato di come non doveva nulla e dall'udienza non si è presentato. Questo mandato d'arresto è la conseguenza, nemmeno di una denuncia che abbiamo presentato, ma dell'audit statale che ha fatto al comune e che ha rilevato il reato di appropriazione indebita, che ha la reclusione obbligatoria. Che non si può ottenere l'esenzione dalla custodia cautelare con una multa. Ecco perché penso che sia spaventato».

Le autorità giudiziarie hanno emesso il mandato di arresto il 6 aprile di quest'anno con il numero 300/21-2022/JC ed è stato integrato nella cartella investigativa 4729/21-2022/JC. La Procura specializzata nella lotta alla corruzione dell'entità indaga, tra gli altri crimini già citati, l'appropriazione indebita di oltre 50 milioni di pesos provenienti dal tesoro.

Sansores ha anche indicato che è stato posto un allarme immigrazione Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol) per rilevare Elisha se intende lasciare il Paese o attraversare qualsiasi confine tra i Paesi.

Sui social è stato che l'ex sindaco ha fatto la sua ultima pronuncia pubblica. «Non cadremo in provocazioni né reagiremo a buffonate e menzogne. Il tempo si occuperà di mettere le cose al loro posto. Facciamo le nostre cose! Per continuare a prepararci a migliorare il nostro Stato», aveva scritto su Twitter il 9 aprile. La pubblicazione era accompagnata da una foto in cui appare alla Harvard Kennedy School, negli Stati Uniti.

Eliseo ha una laurea in Marketing e un Master in Giornalismo Digitale. Come funzionario pubblico è stato deputato locale per il distretto II e presidente municipale di Campeche per il periodo 2018-2021. Secondo il sito di trasparenza di Movimiento Ciudadano, è stato riconosciuto per il mantenimento di un'amministrazione trasparente da parte delle ONG, per non parlare di quali.

2La sua performance gli è valsa il riconoscimento da parte delle ONG come governo trasparente e ha ottenuto una gestione del servizio pubblico basata sulla riorganizzazione amministrativa, sulla cura dei cittadini e sull'ottenimento di risorse federali», si legge nel curriculum di chi ora riceve un mandato di arresto.

