Nel mondo dei social network, ci sono molti messaggi che arrivano di ogni tipo, molti dei quali possono essere piuttosto lusinghieri, ma anche gran parte di essi potrebbe essere un raduno di critiche, negativismo e odio. Ognuno ha il proprio modo di trattare queste informazioni, ignorando il male o rispondendo ad esso, ad esempio, quest'ultimo è stato quello che ha fatto Juliana Calderón.

Dalle sue Stories su Instagram, la donna d'affari ha dato modo ai suoi follower di inviarle domande, tra il gran numero di messaggi che probabilmente le sono arrivati di fila, c'era chi voleva insultarla scrivendo: «Mangia merda*».

Immediatamente, la sorella di Yina Calderón è venuta all'umorismo per dare una risposta: «Ti dico che quando stavo per nascere, il tempo è passato per essere nel grembo materno e sono riuscito a fare papó nel grembo di mia madre e l'ho mangiato, sono durato nell'incubatrice per circa venti giorni, quindi quando vuoi mandarmi merda*, l'ho mangiato, grazie ».

In seguito, Calderón riportò anche un altro messaggio negativo ricevuto, in cui le fu chiesto di crescere e la descrisse come una persona ridicola. Di fronte a questo scenario, l'imprenditrice ha semplicemente risposto elencando alcuni dei suoi risultati.

«Beh, avere 24 anni con una società formata, quasi un avvocato, avere una stabilità emotiva con la mia famiglia, con il mio partner, con tutta la mia cerchia per me è maturare, non so per te cosa significhi maturare...» , sono state le sue parole sull'argomento.

Per contestualizzare, nel campo degli affari Juliana Calderón si concentra sui prodotti per capelli, principalmente sulla vendita di cheratine. Tuttavia, la sua azienda offre anche trattamenti per capelli, stuoie, tra gli altri.

La risposta di Juliana Calderón ai suoi detrattori

Tra le domande che le sono pervenute dal suo pubblico, c'era anche una domanda incentrata su: «Ti hanno finalmente invitato al matrimonio di Valdiri o no?»

Sebbene Calderón inizialmente abbia fatto ricorso all'umorismo per rispondere, in seguito ha chiarito che questo invito non sarebbe mai avvenuto. «Ovviamente i bambini, non ricordano che ho mostrato loro un invito perché ci è arrivato bello, bello. Bugie, no, non ci hanno invitato né ci hanno invitato o altro...»

Mentre Andrea Valdiri e Felipe Saruma iniziarono a distribuire inviti al loro matrimonio, all'inizio di aprile Juliana Calderón ha condiviso alcune Instagram Stories come uno scherzo sull'argomento. Così, nel corso delle immagini, si sente dire: «Non ci crederai, ma ho già ricevuto l'invito della signorina Andrea Valdiri e Felipe Saruma al matrimonio... dicono che non ci hanno mandato da bere perché abbiamo bevuto molto, quindi aguita».

Questo perché l'invito che i creatori di contenuti hanno inviato alle persone a loro vicine includeva anche una bottiglia di Whisky, in particolare da Blue Label.

Juliana ha scherzato sull'argomento con sua sorella Yina Calderón, vale la pena ricordare che quest'ultima ha avuto qualche attrito pubblico con Valdiri.

Juliana e Yina Calderón scherzano sul loro presunto invito al matrimonio di Andrea Valdiri e Felipe Saruma

