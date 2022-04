Kristen Stewart sarà la protagonista del thriller romantico «Love Lies Bleeding»

Actor Kristen Stewart attends the 94th Oscars Nominees Luncheon in Los Angeles, California, U.S., March 7, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Dopo la sua nomination all'Oscar per Spencer, l'attrice americana Kristen Stewart continua ad aggiungere proposte innovative alla sua filmografia. Love Lies Bleeding, come viene chiamato questo nuovo progetto, sarà diretto da Rose Glass (Saint Maud) e uscirà sotto l'etichetta della società cinematografica A24 Films. Quest'ultimo è noto per aver ospitato film acclamati come Lady Bird, The Florida Project, Moonlight, Midsommar, The Lighthouse, The Tragedy of Macbeth e più recentemente Tutto tutto in una volta.

Il film, che sarà supportato anche da Film4 e da una divisione del canale britannico Channel 4, è un thriller romantico ambientato nel mondo del bodybuilding. Glass scriverà la sceneggiatura con Weronika Tofils e, come rivelato da The Hollywood Reporter, la storia mira principalmente a riflettere le abilità estreme necessarie per le competizioni in questo sport mondiale.

Kristen Stewart y Pablo Larrain trabajaron juntos en "Spencer". (REUTERS/ Eric Gaillard) REUTERS

Stewart darà vita all'amante protettiva di un bodybuilder femminile, il cui interprete non è stato ancora annunciato . Secondo la descrizione rilasciata dalle società coinvolte in questa produzione, la storia d'amore che si vedrà sullo schermo sarà «alimentata dall'ego, dal desiderio e dal sogno americano». Non è la prima volta che la star di Twilight viene coinvolta in una produzione LGTBQ+, infatti, lo aveva già fatto prima nella commedia Happiest Season (2020).

Love Lies Bleeding uscirà in tutto il mondo da A24, la compagnia cinematografica che ha appena pubblicato quest'anno X, un film horror di Ti West; il nuovo Alex Garland (Ex Machina) che portava il titolo di Men; e quello di cui si è parlato di più la scorsa settimana, Everything Everywhere All at Once, una commedia d"azione nera diretta da Dan Kwan e Daniel Scheinert.

La cinta de Larrain explora un pasaje clave en la vida de la princesa Diana. (Diamond Films)

Rose Glass è una regista e sceneggiatrice britannica che ha guadagnato notorietà nell'industria cinematografica con il lancio di Saint Maud al Toronto International Film Festival tre anni fa. La trama dell'orrore psicologico ritraeva l'ossessione di un'infermiera e devota della fede cristiana per la salvezza dell'anima di un ballerino in pensione con diagnosi di cancro. Ha vinto 15 nomination ai British Independent Film Awards ed è stato candidato nelle categorie Miglior Film e Miglior Debutto ai BAFTA.

Kristen Stewart e la sua nomination all'Oscar per Spencer

Da quando è stato svelato il primo assaggio di Kristen Stewart nel ruolo di Lady Di, una nomination agli Oscar cominciò a essere discusso che finì per diventare realtà. Sotto la direzione del regista cileno Pablo Larrain (Jackie), l'artista ha offerto un caratterizzazione della nobile Diana del Galles in un film che immaginava come sarebbe stato per lei i momenti prima della sua separazione ufficiale dal principe Carlo .

Stewart fue nominada a la reciente gala de los Oscar por su interpretación como Lady Di. (Diamond Films)

Nel dicembre 1991, si è recata nella residenza di campagna di Sandringham House, nel Norfolk, per partecipare alle vacanze natalizie organizzate dalla famiglia reale britannica. I suoi due figli, William e Harry, la stanno aspettando lì. A quel tempo, il matrimonio di Carlos e Diana stava attraversando il suo momento più critico a causa della sua infedeltà con Camilla Parker-Bowles.

Spencer è stato inizialmente proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021 e, alla fine dello scorso febbraio, potrebbe essere visto nei cinema dell'America Latina.

CONTINUA A LEGGERE: