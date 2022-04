Hanno trovato Vania sana e salva; era scomparsa a Iztapalapa

L'ufficio del procuratore generale di Città del Messico (FGJCDMX) ha riferito che Vania Barrón, la ragazza di 26 anni che era stata dichiarata scomparsa nell'ufficio del sindaco di Iztapalapa, era già stata localizzata viva.

Anche Laura Juárez, madre del 26enne, ha riferito dell'apparizione della giovane donna attraverso i social media.

«Sono lieto di informarvi che la mia Vania è già stata trovata dalla Procura, circa un'ora fa. Grazie a ciascuno di voi per i vostri segni di affetto, sostegno e solidarietà, qualcosa con cui non ho nulla da pagare. Grazie, grazie», ha spiegato.

Vania Barrón fue localizada un día después de ser reportada como desaparecida. (Foto: Twitter/ FGJCDMX)

Secondo la madre di Vania, la giovane donna era uscita mercoledì sera per pesarsi e poi per fare esercizio in un parco situato nel quartiere di San Miguel Teotongo.

La madre ha spiegato che poiché di solito correva in Utopia Teotongo, dove i visitatori devono registrarsi, è andata a cercarla sul posto ma non l'hanno fatta scrivere, quindi si è preoccupata.

Da parte sua, la Procura ha riferito di aver localizzato Vania «sana e salva» e che le veniva fornito supporto legale e psicologico.

Foto: FGJCDMX

Per trovarlo, le autorità hanno effettuato un'indagine istituzionale, a cui hanno partecipato elementi della Polizia Investigativa (PDI) e gli uffici sono stati trasferiti al C-5, al Procuratore per la tratta di persone e al Procuratore per le indagini sul crimine di violenza familiare.

Hanno spiegato che, secondo la giovane, la sua assenza era volontaria e non è sua intenzione tornare a casa.

Familiares y amigos de Sofía, joven de 17 años víctima de feminicidio, exigieron justicia en su caso. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Mercoledì scorso, parenti e colleghi di Sofía Morales, studentessa della scuola preparatoria nazionale n. 4 dell'UNAM, hanno marciato a Città del Messico per chiedere giustizia dopo la morte della ragazza di 17 anni.

Dalla spianata dello Zócalo, i manifestanti hanno chiesto chiarimenti su quanto accaduto nel bar Marvelou, situato nel quartiere Doctores, ufficio del sindaco di Cuauhtémoc, dove Sofia e altri tre amici sono andati a festeggiare. Nello stabilimento sarebbero stati drogati attraverso le bevande che bevevano.

Pochi istanti dopo, l'attivista femminista è stata portata dalle forze di emergenza in un ospedale senza mostrare segni vitali.

«Stiamo ancora aspettando risultati tossicologici, stiamo ancora aspettando testimonianze e informazioni. Non vorrei ostacolare l'indagine perché è anche nostro dovere come cittadini dare un voto di fiducia alle autorità. Mi piace credere che ci possa essere un cambiamento grazie a questo, un'opportunità per le autorità di fare il loro lavoro nel modo migliore», ha detto Daniel Morales López, fratello di Sofia.

Daniel Morales, hermano mayor de Sofía, exigió justicia por la muerte de la joven quien había acudido a una fiesta en la colonia Doctores de la Ciudad de México. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

In primo luogo, le autorità si sono avvicinate all'evento per indagare su di esso come una morte ingiusta. Tuttavia, a seguito di denunce, l'ufficio del procuratore generale di Città del Messico ha rettificato e alla fine ha indicato che il caso sarebbe stato indagato ai sensi del protocollo sul femminicidio.

«La morte di un adolescente, il cui corpo si trovava nelle strade del quartiere Doctores, l'ufficio del sindaco di Cuauhtémoc, è oggetto di indagine. In questo modo, il personale dell'ufficio del procuratore specializzato per le indagini sul crimine di femminicidio, del coordinamento generale delle indagini sui crimini di genere e la cura delle vittime, e in stretta collaborazione con elementi della polizia investigativa «, ha riferito l'agenzia.

La protesta è arrivata il giorno dopo che il presidente Andrés Manuel López Obrador ha dato il rapporto trimestrale del suo quarto anno in carica in cui ha riconosciuto l'aumento dei casi di femminicidio del 15%. Di fronte a questo, ha accusato che probabilmente «non si qualificava come ora». Il presidente ha evidenziato, al contrario, la diminuzione complessiva di 9 dei 12 crimini con il maggiore impatto nel Paese.

«Potrebbe volerci più tempo per pacificare il Paese, ma la formula più sicura è quella di occuparci del fondo. Tutto questo sforzo per raggiungere la pace è stato portato avanti senza violazioni dei diritti umani, senza il coinvolgimento delle forze armate nei massacri, senza commettere torture, senza sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziali come avveniva prima», ha detto.

