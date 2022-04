Antonio Jiménez, che ha rappresentato Freddy Rincón in televisione ha lasciato un sentito messaggio dopo la sua morte

«La Colombia lo definisce un grande calciatore, e io lo definisco un grande essere umano», così l'attore Antonio Jiménez ha descritto Freddy Rincón nel 2013; e il fatto è che il Cartagenero aveva il compito titanico di rappresentare il Colosso di Buenaventura nella serie «La Selección», trasmessa sul canale Caracol e in cui si giocavano anche altre leggende del calcio colombiano come Faustino Asprilla, Pibe di Carlos 'Valderrama e René Higuita.

Nove anni dopo, lo stesso Jimenez non avrebbe mai immaginato che l'idolo che rappresentava e ammirava sarebbe morto inaspettatamente, piangendo la stragrande maggioranza di un paese che era entusiasta dei suoi gol segnati per America de Cali, Independiente Santa Fe e la nazionale colombiana. Il Cartagenero non era estraneo agli omaggi per l'uomo nato a Buenaventura e giovedì mattina ha diffuso un messaggio emotivo attraverso i suoi social network.

Fedele alla sua idolatria per il leggendario attaccante, Jiménez ha condiviso sul suo profilo Instagram una galleria di immagini con Rincón, inclusi alcuni scatti della sua caratterizzazione nel 2013. In allegato, ha scritto un messaggio emotivo in cui confessava di non aver mai pensato di interpretare il suo idolo molti anni dopo.

«Un giorno da bambino, ti ho visto giocare a calcio, senza la minima idea che un giorno sarei stato vestito come te (...) mentre giocavo da bambino, hai dato dignità alla nostra bandiera e hai gridato a bocca piena il nome del nostro paese catturandolo per sempre nei ricordi del nostro glorioso calcio!» , catturò l'artista in dedica alla sua Musa.

Ha poi indicato che era più che una coincidenza che entrambi si fossero incontrati sulla strada. «Dio voleva che fossi io a raccontare la storia di un uomo che, mentre amavo essere colombiano, dall'altra parte del mio Paese ha dato merito a quel sentimento patriottico e in che modo!» e ha aggiunto un significato «per sempre» al Colosso del porto di Buenaventura.

Lo ha ringraziato per il suo calcio, per il suo modo di essere, per aver portato gioia in un intero paese in un momento in cui era necessario un motivo per essere felici; «per aver messo il nome del nostro paese a suonare forte e vibrante come un grido di Gol! Grazie per quel 5-0, grazie per quel gol alla Germania».

Vale la pena ricordare che l'attore è stato in grado di interpretare il carisma, la qualità umana e la gentilezza che, nella vita, hanno contraddistinto il giocatore sui campi. Nella serie, il suo tempo all'Independiente Santa Fe è stato eccessivamente ricordato, dimostrando che l'attaccante è arrivato alla cava cardinale dal porto più ricco ma, a sua volta, più diseguale del paese. Quella prestazione è stata riconosciuta dallo stesso Colosso e Jiménez non ha esitato a evocare quelle lusinghe che hanno dimostrato, così come in tante altre occasioni, la semplicità del primo colombiano arrivato al Real Madrid nel 1995.

Infine, quello nato a Cartagena ha scritto un nuovo ringraziamento al giocatore, perché attraverso la sua abilità è stato in grado di dimostrare «di cosa eri fatto, cosa avevi dentro e hai dato a un intero paese! ... Spero di aver soddisfatto le aspettative della tua bella storia e che tu abbia sentito l'amore e l'anima che ho messo per portare il tuo nome!»

Il suo messaggio lo ha chiuso -di nuovo- con un «Until Forever, Colossus» pieno di nostalgia, perché è stato scelto, nel 2013, per rappresentare la vita, il lavoro e il talento di un giocatore che, per molti, era «in anticipo sui suoi tempi»; non solo per il suo stile di gioco ma per la sua gentilezza.

