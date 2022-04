Sfida 'The Box': le strategie non funzionano per Gamma e Beta ha vinto la terza volta

Nella puntata del 13 aprile di 'The Box' Challenge, i partecipanti hanno iniziato ad aprire i loro cuori ai sentimenti per gli altri membri della casa, in questo caso, è stato Pato a esprimere la sua ammirazione per Criollo, mentre aveva una conversazione con Carballo.

«E se mi piace Criollo? ... Normale, non l'ho visto con quegli occhi, se lo vedo che è molto carino, è molto carino, calvo, alto, almeno mi piace quell'altezza... l'altezza di un uomo mi uccide per intero», ha detto Porto.

Mentre Carballo continuava la sua conversazione con Porto, confermò al suo partner l'attrazione di Ossa, un membro di Alpha, quindi il rappresentante della gente della costa era piuttosto eccitato dalla confessione del Bogotà.

«Mi piace che tu lo accetti», ha detto Porto.

Nel frattempo, i membri della Beta hanno parlato di chi sarebbe stato il primo a vincere il premio per partecipare al cubo con un altro compagno, così le donne del team hanno concordato che avrebbero preso Samir, perché ha il giubbotto e non ha cibo a casa.

«Non mi interessa davvero quel cubo», ha detto Ceta il capitano della squadra blu, tuttavia, al momento di iniziare la Sfida di Giudizio, Premio e Punizione, è stato il primo a mantenere le chiavi del cubo desiderato.

Successivamente, Samir e Criollo membri di Gamma hanno speculato sulla strategia concordata con Alpha in modo che non sarebbero stati loro a indossare il giubbotto di condanna.

La competizione si è svolta al Box Arcoiris in cui i partecipanti hanno dovuto fare alcune staffette con i loro compagni di squadra, che sono iniziate con anelli pendenti, dopo di che gli sfidanti hanno trovato equilibri sospesi che hanno dovuto superare con l'aiuto di una barra, alla fine hanno dovuto saltare da una piattaforma ad alcuni tronchi. verticali.

Dai tubi verticali sono passati a sezioni composte da barre e una volta in alto, hanno trovato delle palline disposte in cassetti che hanno dovuto lanciare e bucare nel canestro, ottenendo questo, iniziando il ritorno all'inizio della pista, consegnando la staffetta a un altro dei loro compagni di squadra.

Concursante del equipo Alpha superando los obstáculos del Box Arcoíris. Tomada de Canal Caracol en vivo

Ancora una volta il trionfo di questa sfida è stato lasciato a Beta, che ha preso il comando grazie all'aiuto del loro capitano Ceta, che ha iniziato la staffetta. Al secondo posto c'era Alpha lasciando Gamma al terzo posto, che non sono riusciti a completare le quattro staffette in tempo, dal momento che Duván, a causa di una condizione alla mano, ha subito un'impasse all'interno della gara che lo ha lasciato a terra e ha dovuto riprendere dall'inizio della pista nonostante il percorso che stava prendendo.

Duván, capitán del equipo Gamma se cayó de los obstáculos con aros porque su mano no le respondió más para seguir avanzando. Tomada de Canal Caracol en vivo

«Che ottimo test, vero? , bello questo test... dobbiamo continuare così», ha detto Ceta alla fine della competizione. Da parte sua, Duván si è scusato con i suoi compagni per non essere riuscito a continuare: «Mi scusi davvero, non è che non volevo, non ero più in grado di trattenermi, sono caduto da quel lato e ho sbattuto la testa, non mi ha dato da afferrare».

Il premio per Beta consisteva nel godersi una notte di mensa, cibo e anche, nel consiglio milionario hanno vinto la somma di 10 milioni di pesos e la possibilità di competere per i 12 milioni di pesos se gli spettatori votano come la migliore squadra del ciclo.

Come punizione, Gamma ha dovuto remare in una macchina per 24 ore senza fermarsi.

