Pasqua a Huaraz: piatti tipici da non perdere in questa città

Huaraz è la culla indiscussa dei paesaggi più belli del Perù. Ha una grande estensione delle Ande, una meraviglia che ha creato diversi paesaggi unici e che ogni peruviano dovrebbe conoscere.

Tuttavia, questa non è l'unica cosa, dal momento che Huaraz, capitale di Áncash, ospita una gastronomia straordinaria che dovresti conoscere e assaggiare. E perché non approfittare delle vacanze di Pasqua per andare all'interno del paese.

Ecco perché, di seguito ti mostreremo quali stufati dovresti provare durante il tuo soggiorno nella nota «Svizzera peruviana».

La carne di cavia è una delle carni sane e ad alto valore nutritivo. Il suo consumo è comune nell'area andina del Perù ed è anche l'ingrediente principale di molte ricette. Quindi, se viaggi a Huaraz, non c'è dubbio che dovresti provare il Picante de Cuy, poiché lo troverai in più di un ristorante.

Questo piatto è stato creato molto prima dell'arrivo degli spagnoli e si chiamava Haka Pichu. Si dice che nell'antichità tutti gli stufati contenenti cavia fossero serviti in momenti e giorni speciali.

Ha molti nutrienti e la cosa migliore è che è una carne a basso contenuto di grassi. I suoi ingredienti principali sono brodo di cavia e preda, arachidi tostate e macinate, patate nere parboiled, farina per guarnire e alcune altre verdure.

Receta fácil para preparar picante de cuy de forma casera. (Foto: Captura)

2. Pecan Caldo:

Il consumo di questo piatto è fatto e consumato al mattino. Secondo vari abitanti, consumare questo brodo li riempie di energia e vitalità per iniziare il loro lavoro quotidiano. La sua preparazione è a base di testa di agnello e mais . È anche noto come «resuscitare morti» o «resuscitare morti».

3. Ceviche di twat:

Il ceviche è uno dei piatti più emblematici del Perù, infatti è nato nel paese Inca, che oltre ad avere una vasta regione di montagne, ha anche una vasta area costiera.

In questo caso il pesce viene scambiato per il micio, noto anche come tawri. È un fagiolo prodotto nella zona andina del paese. Il suo valore proteico è piuttosto alto, è un'ottima fonte di calcio e un alimento perfetto per combattere lo stress, secondo Sara Abu Sabbah.

Come viene preparata? È semplice, immagina di preparare un ceviche tradizionale e di sostituire il pesce con il tarwi. Puoi mangiarlo come piatto principale o può servire come insalata.

Ceviche de chocho. (Foto: Captura)

4. Llunca Cashki:

Un piatto Huaraz semplice, popolare e classico. Si dice che nei tempi antichi, quando le persone partecipavano a una chiamata come una riunione o qualche evento di grande importanza, ricevevano questo stufato sotto forma di ringraziamento. Il suo consumo è diventato molto popolare ed è diventato uno dei piatti preferiti negli altopiani del Perù.

È una zuppa di grano scivolosa, che ha come ingrediente carne che può essere pollo, agnello, manzo e verdure. Ha anche patate Yungay, olio d'oliva e cipolla cinese all'interno.

Llunca Cashki (Foto: Captura)

5. Patasca Ancashina:

La patasca è un piatto tradizionale. Si dice che le prime patasche siano state prodotte nel XVII secolo, quando fu creata per contrastare il freddo avvertito dai residenti di alcune aree del Perù. Tuttavia, dopo il tempo ha smesso di essere consumato quotidianamente, tuttavia, Huaraz è una delle province che consuma ancora questo piatto come parte della sua vita quotidiana.

Il valore nutritivo delle patate Ancashina è elevato, infatti si ritiene che in una singola porzione si possano ottenere circa 300 calorie e 26,24 grammi di carboidrati. Ma ricorda che il valore nutrizionale dipenderà dalla quantità di ingredienti aggiunti.

6. Puchero:

Lo spezzatino è il piatto preferito dagli ancashinos. Consiste in un brodo che contiene carni, verdure e un'ampia varietà di spezie che si uniscono per formare un sapore unico. Una soluzione per l'inverno? Sicuramente il piatto.

Puchero. (Foto: Captura)

