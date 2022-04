Musk lancia un'offerta di 43.000 milioni di dollari per acquistare Twitter

(Bloomberg) — Elon Musk ha presentato un'offerta «migliore e definitiva» per acquistare Twitter Inc., dicendo che la società ha un potenziale straordinario e che è la persona giusta per sbloccarlo.

La persona più ricca del mondo offrirà $54,20 in contanti, che rappresentano un premio del 54% rispetto al prezzo di chiusura del 28 gennaio e un valore di circa 43 miliardi di dollari. Le azioni della società di social media sono salite alle stelle del 18% nelle operazioni di pre-apertura.

Musk, 50 anni, ha annunciato l'offerta giovedì in una presentazione alla US Securities and Exchange Commission, dopo aver respinto una possibile posizione nel consiglio di amministrazione della società. Il miliardario, che controlla anche Tesla Inc., ha rivelato per la prima volta il 4 aprile di avere una quota intorno al 9%. Le azioni Tesla sono diminuite di quasi l'1,5% nelle negoziazioni pre-aperte a causa della notizia.

L'offerta è la saga più recente nel rapporto instabile di Musk con Twitter. L'esecutivo è uno dei personaggi più noti della piattaforma, e spesso twitta meme e ridicoli agli oltre 80 milioni di follower di @elonmusk. Ha parlato apertamente dei cambiamenti che vorrebbe imporre alla piattaforma dei social media, mentre la società gli ha offerto una posizione nel consiglio in seguito all'annuncio della sua partecipazione, che lo ha reso il maggiore azionista individuale.

Dopo che la sua partecipazione è stata resa pubblica, Musk ha subito iniziato a proporre possibili modifiche ad altri utenti, dal trasformare la sede di San Francisco di Twitter in un rifugio per senzatetto e aggiungendo un pulsante di modifica per i tweet alla concessione di segni di verifica automatici agli utenti premium. Un tweet ha suggerito che Twitter potrebbe morire, dato che diverse celebrità con un gran numero di follower twittano raramente.

Insoddisfatto dell'influenza di essere il maggiore investitore di Twitter, ora sta lanciando un'acquisizione totale, essendo una delle poche persone che possono permettersi di farlo. La fortuna di Musk si attesta attualmente a circa $260 miliardi secondo l'indice miliardario di Bloomberg, mentre la valutazione di mercato di Twitter è di circa $37 miliardi.

In una lettera al board di Twitter, Musk ha detto di ritenere che Twitter «non prospererà né servirà l'imperativo sociale [della libertà di espressione] nella sua forma attuale. Twitter deve trasformarsi in un'azienda privata».

È improbabile che l'acquisizione sia un processo lungo. «Se l'accordo non funziona, dal momento che non mi fido del management o penso che possa guidare il cambiamento necessario nel mercato pubblico, dovrei riconsiderare la mia posizione di azionista», ha detto Musk.

Musk ha informato il board di Twitter durante il fine settimana precedente che pensava che la società dovesse essere ritirata dalla borsa, secondo il comunicato di oggi.

L'offerta di $54,20 per azione è «troppo bassa» per gli azionisti o il consiglio di amministrazione per essere accettata, ha detto Adam Crisafulli di Vital Knowledge in un rapporto, aggiungendo che le azioni della società hanno raggiunto $70 in meno di un anno fa.

Musk ha assunto Morgan Stanley come consulente per l'acquisizione. Il prezzo di offerta include anche il numero 420, ampiamente riconosciuto come riferimento codificato alla marijuana. Ha anche scelto $420 come prezzo delle azioni per la potenziale IPO di Tesla nel 2018, una mossa che gli è valsa l'esame della SEC.

