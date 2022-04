Mónica Rangel, ex candidata Morena in SLP, è stata collegata al processo e rimarrà in prigione

Monica Rangel, che ha ricoperto il ruolo di capo del Ministero della Sanità Pubblica di San Luis Potosí, è stata collegata al processo in seguito al suo arresto per il suo probabile coinvolgimento in vari crimini.

Un giudice supervisore dell'entità, dopo un'udienza terminata intorno alle 23:00, ha deciso di collegarlo al processo e ha anche ordinato la detenzione preventiva informale, quindi Rangel rimarrà in prigione.

A questo proposito, è stato fissato un periodo fino a tre mesi per le autorità coinvolte per concludere l'indagine aggiuntiva e si è potuto decidere lo status giuridico dell'ex funzionario.

La procura locale ha precisato che l'ex candidata di morena per il governo dello Stato è perseguita per il suo presunto coinvolgimento in reati come uso abusivo del servizio pubblico, associazione criminale e frode per 22 milioni di pesos.

Informazioni in fase di sviluppo...