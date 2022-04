L'esercito attribuisce la morte di quattro soldati a Uribe (Meta) ai dissidenti delle FARC

Il residuo GAO 'Jorge Briceño' sarebbe responsabile del crimine dei quattro soldati nella zona rurale del comune di La Uribe nel dipartimento di Meta, secondo le informazioni fornite dall'esercito colombiano.

Secondo il generale Antonio Beltrán, comandante della quarta divisione dell'esercito, il personale militare è stato attaccato indiscriminatamente con ordigni esplosivi e raffiche di fucili mentre svolgeva operazioni di controllo in quest'area del dipartimento di Meta.

«I fatti sono stati portati all'attenzione delle autorità competenti, che saranno responsabili dell'esecuzione degli atti urgenti e della determinazione delle responsabilità per questo evento», ha detto il generale Beltrán, che ha inviato un messaggio di condoglianze alle famiglie della divisa.

Sono stati identificati come vice primo sergente Javier Torres Hoyos e soldati professionisti José Joaquín Bonilla Torres, Luber Iván Sánchez Silva e Daniel Eduardo Morales González; inoltre, un altro soldato è stato ferito e trasferito all'ospedale militare nella capitale di Meta.

Per il generale Beltrán, gli eventi a Uribe (Meta) sono stati «un atto terroristico» che costituisce una flagrante violazione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, e ha anche affermato che questo attacco terroristico sarà denunciato alla comunità internazionale.

Ha anche detto di essere fiducioso nella pronta guarigione del soldato ferito e ha indicato che sono in corso operazioni militari a Uribe per trovare i responsabili di questo atto criminale che ha pianto l'esercito nazionale.

A questo proposito, il ministro della Difesa Diego Molano sul suo account Twitter ha descritto gli autori di questo attacco ai militari come «codardi» e ha assicurato che le autorità cattureranno gli assassini dei quattro soldati.





L'inviato delle Nazioni Unite chiede un'indagine approfondita sull'operazione militare a Putumayo

Carlos Ruiz Massieu Foto: UN Photo/Loey Felipe

Carlos Ruiz Massieu, capo della missione di verifica, ha chiesto un'indagine approfondita sull'operazione dell'esercito a Putumayo, che è stata interrogata per presunte violazioni dei diritti umani, tra cui la morte di civili segnalati come vittime in combattimento e presunti membri di armati organizzazioni.

«Il dipartimento di Putumayo è stato colpito dalla violenza nelle ultime settimane. Sottolineo l'importanza di un'indagine approfondita da parte delle autorità sulla morte di 11 persone, tra cui indigeni e leader della comunità nel contesto di un'operazione contro i membri di un gruppo armato illegale a Puerto Leguizamo «, ha detto Massieu davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e prima l'intervento del presidente Ivan Duque in tale organo.

Prima di discutere della situazione a Putumayo, il capo della missione di verifica ha dichiarato di aver visitato Arauca due settimane fa. «Regione di fronte a una situazione critica, più di 100 persone sono state uccise e migliaia sfollati con la forza quest'anno», e ha quindi sollevato davanti al Consiglio l'appello delle organizzazioni sociali ad adottare misure per ridurre la violenza.

«Arauca è un esempio della situazione di violenza in diverse regioni dimenticate che devono fare i conti con gruppi armati illegali, economie illegali e la presenza limitata dello Stato», ha aggiunto Ruiz Massieu, una situazione che anche Putumayo sperimerebbe.

«La violenza sta pesando pesantemente anche sulle comunità indigene e afro-colombiane, con forme di omicidio, sfollamento e reclutamento di minori», ha aggiunto il capo della missione di verifica.

A questo proposito, ha anche esortato l'attuazione dell'accordo di pace, che ha una serie di meccanismi correlati, non solo per porre fine alla violenza con le FARC, ma anche fattori profondamente radicati che generano violenza nel paese.

«I progressi verso il raggiungimento delle riforme rurali, che sono state necessarie per così tanto tempo, e contro i narcotici, specialmente attraverso la sostituzione volontaria delle colture, rafforzeranno la reintegrazione e la sicurezza», ha detto il rappresentante alle Nazioni Unite.

L'operazione nel villaggio di Alto Remanso, a Puerto Leguizamo a Putumayo, è stata giustificata dal ministro della Difesa, Diego Molano, per la presenza di quelli che ha definito «narcococaleros», cioè legati a colture illecite.





