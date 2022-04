Le morti per le drammatiche inondazioni in Sudafrica sono già 350 e le persone colpite sono più di 40.000

People drag a carpet into the sun to dry after their home was flooded in the Dakota informal settlement in Isipingo Beach, Durban, South Africa, April 14, 2022. REUTERS/Rogan Ward

Le catastrofici alluvioni in Sudafrica hanno lasciato almeno 341 morti e colpito quasi 41.000 persone, secondo un new balance questo giovedì, mentre nella regione di Durban hanno continuato a schierarsi davanti agli obitori per depositare corpi.

La maggior parte delle vittime è morta nell'area della città di Durban, uno dei principali porti africani della provincia di Kwazulu-Natal (KZN, est) e epicentro della tempesta iniziata lo scorso fine settimana. È stato dichiarato lo stato di catastrofe.

«Un totale di 40.723 persone sono state colpite. Sfortunatamente, ci sono stati 341 morti «, ha detto il ministro provinciale Sihle Zikalala in una conferenza stampa.

Più di 100 corpi sono stati depositati nell'obitorio di Phoenix, alla periferia di Durban.

Gente recolecta agua potable tras las catastróficas inundaciones en Durbán, Sudáfrica (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

«È troppo», ha detto uno dei dipendenti che si è rifiutato di identificarsi, e ha parlato delle fila di famiglie che sono venute a portare i loro morti. Le sepolture sono vietate fino a quando il terreno impregnato d'acqua non è stabilizzato.

Le piogge, che hanno raggiunto livelli mai visti in più di 60 anni, hanno abbattuto ponti e strade e isolato gran parte di questa regione costiera con l'Oceano Indiano. Più di 250 scuole sono state colpite e migliaia di case sono state distrutte.

Le autorità hanno annunciato l'apertura di circa 20 rifugi di emergenza che ospitano più di 2.100 senzatetto.

In attesa di essere salvati, migliaia di sopravvissuti sono stati lasciati al loro destino. «Non c'è nessuno qui ad aiutarci», ha detto Thobele Sikhephen, 35 anni, davanti alla sua fangosa casa di latta in una township.

Las playas de Durban tras las trágicas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Ci sono state anche sporadiche proteste che chiedevano aiuto. In un comunicato, le autorità di Durban hanno chiesto «pazienza», spiegando che gli sforzi di soccorso sono rallentati «a causa dell'entità dei danni alle strade».

Alcune strade sono state ripulite con escavatori e riaperte, ma la maggior parte rimane inaccessibile, macerie riempite o allagate in acque brune.

Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare il più possibile il contatto con acqua potenzialmente «contaminata».

Hubo aludes y deslaves debido a las inundaciones, las mayores en 6 décadas (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Quattro giorni senza acqua né elettricità

Nel ghetto di Amaoti, a nord di Durban, dove la maggior parte delle case sono fatte di lamiera ondulata o assi di legno, c'erano gruppi di persone che riempivano secchi con acqua potabile dai tubi che erano stati esposti dopo il crollo di un enorme tratto di strada.

In alcune zone, l'acqua e l'elettricità sono state interrotte per quattro giorni e manca tutto.

Le autorità locali hanno chiesto di donare cibo non deperibile, acqua in bottiglia e qualsiasi altra cosa per riscaldarsi.

Ci sono stati anche saccheggi e le immagini delle telecamere di sorveglianza condivise sui social media hanno mostrato persone che prendono d'assalto gli scaffali dei supermercati.

Containers distribuidos por las carreteras de Sudáfrica tras las catastróficas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Nel porto, le gru hanno raccolto gli enormi contenitori metallici che le piogge del giorno precedente avevano gettato sull'autostrada.

Questa regione ha già subito una massiccia distruzione lo scorso luglio, durante un'ondata senza precedenti di disordini e saccheggi.

Le previsioni meteorologiche annunciano tempeste e rischio di inondazioni localizzate durante il fine settimana di Pasqua. Si prevede che le nuove tempeste interesseranno anche le province limitrofe di Free State (al centro) e Eastern Cape (sud-est).

Le autorità hanno parlato di «una delle peggiori tempeste nella storia del Paese» mentre il presidente Cyril Ramaphosa ha lamentato «un disastro di enormi proporzioni».

(Con informazioni fornite dall'AFP)

