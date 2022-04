Le autorità infliggono due colpi al crimine nella capitale della Repubblica

Le autorità della capitale della repubblica hanno denunciato due colpi al crimine in città. Il primo è stato segnalato nel nord di Bogotà, dove hanno catturato un uomo di 26 anni che intendeva fuggire con il prodotto del furto di un negozio di telefoni cellulari.

Secondo l'ufficiale di ispezione della polizia metropolitana di Bogotá, il tenente colonnello Darío Peña, la cattura del soggetto è stata grazie a un'ispezione approfondita effettuata dalla divisa: «In risposta alla richiesta dei cittadini di un furto di un locale commerciale sulla 122nd Street con il 15° quartiere di Unicentro, il quadrante settoriale raggiunge il magazzino dove porte e finestre apparentemente non vengono violate, ma effettuano un controllo approfondito in tutto l'isolato e sui tetti delle case, trovando un uomo con una valigetta nascosta sui tetti».

Ha anche indicato che il soggetto catturato è rimasto sorpreso dal bottino con cui intendeva fuggire: «Il soggetto aveva in suo possesso 26 cellulari e diversi accessori del valore di oltre 140 milioni di dollari di pesos, che li aveva rubati dal magazzino come testimoniano le telecamere di sicurezza».

Il secondo incidente denunciato dalle autorità è avvenuto nella città di Teusaquillo, dove hanno sorpreso quattro criminali quando hanno trattenuto illegalmente il conducente vittima di un furto. Il comandante della stazione di polizia di Teusaquillo, il colonnello Sandra Lancheros, ha riferito:

«Al momento della ricerca, uno di loro ha dichiarato di essere stato trattenuto contro la sua volontà dagli altri occupanti e che anche il suo camion era stato rubato, quindi questi quattro soggetti vengono immediatamente catturati», ha concluso il colonnello Lancheros.

Per quanto riguarda la modalità di furto, il colonnello Lancheros ha dichiarato: «È stato possibile stabilire che i criminali si erano avvicinati al conducente del camion sulla 80th Street da un falso poliziotto, da lì hanno messo la vittima in un veicolo privato, dove hanno portato via le sue cose», ha concluso che in seguito è riuscito a trovare il camion abbandonato nella città di San Cristóbal.

Il lavoro congiunto tra diverse autorità di Bogotà ha portato alla cattura di diversi criminali appartenenti a diverse strutture criminali, che hanno perseguitato il furto e la vendita di allucinogeni a diversi settori della capitale e del comune di Soacha. In questo caso, l'ufficio del procuratore generale, attraverso il supporto collaborativo della polizia nazionale, ha smantellato quattro bande criminali che operavano in varie parti della città.

Riguardo a queste operazioni, la magistratura ha sottolineato: «L'ufficio del procuratore generale, attraverso la direzione sezionale di Bogotá, e in un lavoro investigativo congiunto e sostenuto con la polizia nazionale ha colpito per tre settimane le reti criminali coinvolte in due dei crimini che più colpiscono la sicurezza dei cittadini: il furto in tutte le sue forme e il traffico di droga locale».

Finora nel 2022 si sono accentuati gravi colpi contro i gruppi criminali che operano in città, in quanto hanno perpetuato atti che colpiscono direttamente sia i passanti che i commercianti, riguardo a queste disarticolazioni, la Procura afferma: «10 bande legate a rapine di persone, case e commerciali stabilimenti; e la vendita di sostanze illecite nella vendita al dettaglio, sono stati colpiti finora quest'anno. 48 persone sono state catturate legate a vari crimini». .

