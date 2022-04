«Ho avuto l'inseguitore», Laura Barjum realizza finalmente un sogno estetico per sua nonna

Per gusti, colori; dicono in giro. E, in materia di trucco o trattamenti estetici, tutti li indossano o non li usano a seconda di come ritengono opportuno. Se parliamo del viso, c'è chi considera le sopracciglia come la cornice del viso, come una delle aree più importanti e a cui occorre prestare maggiore attenzione. Tra le figure dello spettacolo nazionale, si potrebbe dire che Laura Barjum ha delle belle sopracciglia e questo è qualcosa che la nonna la lusinga molto, tanto che voleva addirittura averne di simili a quelle della nipotina.

In questo modo, a quanto pare dopo molte insistenze, l'ex reginetta di bellezza ha deciso di ascoltare sua nonna e realizzare la sua illusione di avere le sopracciglia come voleva, così l'ha portata in un sito specializzato in micropigmentazione, una tecnica in cui il sopracciglio viene disegnato capelli per capelli e ha un certo durata.

È così che dalle sue Instagram Stories, anche la presentatrice si è ritratta con sua nonna, evidenziando quanto fosse felice per la procedura che sarebbe stata eseguita. «Le sopracciglia verranno fatte nello stesso posto in cui le creo io. Faccio micropigmentazione... e lei è, piuttosto, che non si cambia per nessuno perché ci va quante volte mi hai chiesto che volevo le stesse sopracciglia di mia nonna? ».

Di fronte alla domanda posta dalla nipotina, la donna ha commentato: «Avere le sopracciglia è molto difficile, ma almeno le gestiscono parecchio». Più tardi, Laura Barjum ha anche raccolto nelle sue InstaStories alcuni dei momenti della nonna eseguendo la suddetta procedura, che si è resa conto di quanto fosse soddisfatta quando ha rilasciato la seguente frase: «Erano divini per me».

Da parte sua, l'attrice non ha perso l'occasione di dire che sua nonna aveva insistito su di lei per mesi per riuscire a farsi le sopracciglia. «Ho avuto l'inseguitrice... mi ha avuto mesi per portarla da me per farle le sopracciglia.»

Laura González, che è stata ribattezzata Laura Barju, è stata Miss Colombia 2017. Durante il concorso ha rappresentato Cartagena. Più tardi, è diventata vicerina universale quello stesso anno.

Nel corso di questi cinque anni in cui il paese l'ha conosciuta come personaggio pubblico, la modella ha realizzato il suo interesse per vari campi artistici come la musica e la recitazione, per esempio. Tuttavia, se parli dei suoi attuali lavori in televisione, per questa volta il pubblico colombiano la vede esibirsi come presentatrice in «Factor X» (2022).

Questo reality show musicale è sviluppato sullo schermo durante i fine settimana per conto di Canal RCN.

Vale la pena ricordare che, nella puntata del programma televisivo di realtà nel 2020-2021, Laura Barjum è stata anche una presentatrice, ma il suo lavoro è stato svolto solo dai camerini in dialogo diretto con i partecipanti, ma in questa stagione è la principale presentatrice.

