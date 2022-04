Gustavo Petro chiarisce di non aver mandato suo fratello a parlare con Iván Moreno

Sembra che il candidato presidenziale per il Patto storico, Gustavo Petro, non abbia apprezzato l'uragano politico che ha causato parlando della visita di suo fratello, Juan Fernando Petro, all'ex senatore condannato Iván Moreno Rojas nella prigione di La Picota.

Almeno questo è ciò che suggeriscono i tweet pubblicati dall'ex sindaco di Bogotà questo mercoledì pomeriggio. Dopo l'ondata di commenti opportunistici da parte di tutti gli altri candidati alla presidenza, il leader nei sondaggi è uscito per dare un'altra spiegazione alla visita di Juan Fernando Petro.

In primo luogo, Petro ha assicurato di non aver mandato suo fratello o nessuno a parlare con Ivan Moreno a nome della campagna presidenziale di sinistra; ha detto che non gli è nemmeno passato per la testa.

«Sono i prigionieri che hanno chiesto di parlare alla Commissione interecclesiastica per la giustizia e la pace», ha detto Petro, che ha anche aggiunto nei suoi trilli che suo fratello è legato a quell'organizzazione da anni e recentemente ha avuto un incidente sul lavoro.

Petro ha anche detto che Ivan Moreno, che è in prigione per il caso della giostra di reclutamento a Bogotà, «è un portavoce dei diritti umani per i prigionieri». Prova di ciò sarebbe un documento che ha allegato al tweet, in cui Moreno ha firmato su quella carta intestata.

Petro mostró esta carta, con fecha de marzo de 2022, para probar que Moreno es vocero de los presos.

Inoltre, il candidato di sinistra ha sottolineato che ai prigionieri non è stata offerta una riduzione delle pene in cambio di voti durante la visita della Commissione interecclesiastica, rappresentata da Juan Fernando Petro.

Dall"ospedale in cui Juan Fernando Petro è in cura per il suo infortunio sul lavoro, il fratello del candidato alla presidenza ha risposto alle domande sulla sua controversa visita al centro carcerario, dove è andato a causa dell"interesse dei detenuti a conoscere le politiche di pace e le carceri Colombia. In effetti, questo interesse è stato evidenziato nel documento condiviso da Twitter.

Secondo Noticias Caracol, Juan Fernando Petro è entrato nel centro carcerario insieme a Juan Danilo Rueda, coordinatore della Commissione interecclesiastica, e la sua permanenza a La Picota è durata circa sei ore.

Inoltre, secondo i registri di ammissione, la persona che ha autorizzato la visita di Petro è stato l'ex sindaco di Villavicencio Germán Chaparro, condannato per omicidio, mentre Danilo Rueda è stato ufficialmente ricevuto dall'ex governatore di San Andrés, Ronald Housni Jaller, condannato per corruzione.

Inoltre, anche se le visite di amici — come sono state registrate al momento della loro ammissione — dovrebbero essere individuali, l'arrivo di Petro e Rueda si è trasformato in un incontro con una dozzina di prigionieri nel reparto parapolitico di quella prigione.

