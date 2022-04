Guadalajara: ci sarà un taglio dell'acqua dal 14 al 19 aprile nell'area metropolitana

Nella Grande Area di Guadalajara (AMG) ci sarà un taglio nella fornitura di acqua potabile a partire da questo giovedì 14 aprile e fino a martedì prossimo, 19 come parte della «Operazione della Settimana Santa 2022».

Lo ha riferito il sistema comunale di acqua potabile e servizi fognari (Siapa), in cui attraverso una dichiarazione ha annunciato che la manutenzione sarà data al sistema di approvvigionamento Chapala-Guadalajara e alla maggior parte degli impianti idraulici all'interno dell'AMG.

Sebbene non ci sarà alcun taglio totale, i servizi di acqua potabile saranno effettuati in modo intermittente durante i cinque giorni di lavoro. I comuni che saranno interessati sono Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto e Juanacatlán. Tuttavia, le colonie che avranno un taglio nella loro offerta non sono state specificate.

Mentre i lavori di manutenzione verranno eseguiti il 14 e 15 aprile, il resto dei giorni verrà utilizzato per ripristinare gradualmente i livelli dei serbatoi e delle linee di rifornimento. Hanno anche avvertito che, in caso di mancanza di acqua nei giorni successivi, «potrebbero essere casi molto specifici derivanti da assunzioni domestiche soffocanti», hanno detto.

La inversión para estos trabajos de mantenimiento es de 8.7 millones de pesos (Foto: Twitter@siapagdl)

Nel frattempo, il direttore generale, Carlos Enrique Torres Lugo, ha affermato che a partire dalle ore 00:01 di questo giovedì inizieranno questi compiti, che dovrebbero essere svolti in 34 punti strategici dell'AMG, al fine di sostituire apparecchiature danneggiate o obsolete.

Allo stesso modo, è stato dettagliato che tra i punti più importanti in cui verranno eseguiti i lavori di manutenzione e ristrutturazione delle attrezzature ci sono lo stabilimento di Chapala; gli impianti di trattamento delle acque di Miravalle e Las Huertas; pompaggio 1 e 2 del vecchio sistema e Repumping intermedio est.

Siapa ha riferito che avrà più di 560 lavoratori che saranno collocati in 135 unità operative per coordinare la pulizia e il lavaggio dei serbatoi di stoccaggio, la sostituzione e la riparazione nelle reti di distribuzione, nonché la realizzazione di giunzioni e valvole strategiche.

L'investimento per queste opere è di 8,7 milioni di pesos e durante il periodo dei lavori, Siapa offrirà un servizio di tubazioni gratuito per le colonie che scarseggiano, dando priorità e particolare attenzione agli ospedali, ai manicomi e alle istituzioni sanitarie.

El Siapa ofrecerá servicio gratuito de pipas de agua potable para las colonias que resulten afectadas (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Pertanto, le autorità di Jalisco hanno invitato la popolazione a immagazzinare, per quanto possibile, l'acqua e riutilizzarla per altri usi, nonché a controllare le strutture per prevenire perdite, fare docce brevi e non lavare l'auto con un tubo. Se è necessaria una pipa, il seguente numero di SIAPatel è stato fornito con 20 linee aperte: 33-3668-2482.

Vale la pena ricordare che alla fine di marzo il governatore di Guadalajara, Enrique Alfaro, ha tenuto un incontro con il presidente Andrés Manuel López Obrador per discutere questioni di mobilità e approvvigionamento idrico nell'entità, attraverso il quale è stato raggiunto un accordo di 10 miliardi di pesos.

«È andata molto bene per noi. Fortunatamente, i progetti più urgenti per risolvere la questione dell'approvvigionamento idrico per Guadalajara e il progetto della linea 4 sono già stati concordati», ha commentato brevemente il governatore dopo aver lasciato il Palazzo Nazionale.

Nell'ambito dei progetti idrici, Alfaro ha commentato che sarebbero iniziate le procedure di offerta per la prima sezione dell'acquedotto El Salto Calderón, con un investimento di 6 miliardi di pesos, che aiuterebbe a fornire un altro metro cubo al secondo alla città di Guadalajara.

