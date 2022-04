Chi è l'insegnante Venus, ex allenatore di Valedores de Iztacalco che vuole guidare Chivas

Emigdio Venustiano Olvera, diventato famoso come allenatore della squadra conosciuta come «Los Valedores de Iztacalco», ha inviato un messaggio a Christian Martinoli dopo il licenziamento di Marcelo Michel Leaño da Chivas (Video: Twitter/ @martinolimx)

Dopo aver guidato 22 partite alla testa del Chivas, Marcelo Michel Leaño è stato rimosso dalla leadership tecnica della Herd. Sebbene il nome Matías Almeyda sia uno dei più citati dai fan e da alcuni esperti, Christian Martinoli ha deriso la situazione e ha proposto un personaggio che è rimasto lontano dai riflettori per più di un decennio. Sul suo profilo Twitter, ha fatto domanda a Emigdio Venustiano Olvera, il professor Venus.

«Ce l'hanno», sono state le parole con cui il cronista Azteca Deportes ha accompagnato il video di chi è diventato l'allenatore dell'Iztacalco FC, una squadra meglio conosciuta come Los Valedores de Iztacalco che ha giocato nella terza divisione professionistica del calcio messicano.

Emigdio Venustiano Olvera è venuto alla ribalta nel 2007 quando Barak Fever, un membro del team Azteca Deportes allora guidato da André Marín, ha proposto di seguire la peggior squadra dei 293 membri della Terza Divisione messicana nel programma Los Protagonistas. Dalla terza giornata del torneo Apertura 2007, Iztacalco FC ha rubato gli schermi della televisione aperta per pubblicizzare i suoi progressi all'interno del Gruppo 6 della competizione.

Profe Venus ha lavorato come allenatore dell'Iztacalco FC che, su richiesta di Azteca Deportes, ha cambiato il suo nome sulla telecamera in Valedores de Iztacalco. Sotto la sua direzione, giorno dopo giorno, cercò di ordinare il funzionamento della squadra composta da Paquita, Yoshi, Cuchillo, Pérez, Rulo, Salcido, El Morris, Edson, Aldo, Jimmy, RBD e Memo, personaggi che godettero di fama nel corso degli incontri.

Olvera è originario di Città del Messico, ma ha avuto l'opportunità di distinguersi come giocatore professionista a più di 800 chilometri dalla sua città natale. Il Laguna Football Club, a Torreón, lo accolse quando aveva appena 19 anni, nel 1974, dopo aver giocato per i Mastines di Naucalpan, una squadra che poi servì come filiale della Prima Divisione Pumas.

Secondo lo stesso Profe Venus, la sua posizione preferita era quella del volante estremo o destro grazie al fatto che godeva di qualità come velocità, abilità e gambeta quando si trattava di controllare la palla. La sua presenza nella squadra di Ola Verde ha dato i suoi frutti per realizzare il suo sogno di fare il suo debutto nel calcio professionistico, come ha fatto nel torneo di Coppa del 1975 contro Zacatepec, sotto la direzione di Carlos El Charro Lara.

Il suo tempo in Prima Divisione non è riuscito a prolungarsi. Per la stagione 1975-76, con l'arrivo di José Antonio Roca, Emigdio Venustiano Olvera fu lasciato fuori dalla squadra. Nonostante la sua delusione, non si è mai separato dal calcio e ha servito come allenatore in categorie minori. Quando l'Iztacalco FC è riuscito a giocare nella Terza Divisione, Profe Venus ha preso le redini della squadra, anche se ha potuto vincere solo una partita nell'Apertura 2007.

Secondo un'intervista che Emigdio Venustiano Olvera ha rilasciato al canale Iztacalco Valedores su YouTube, fino al 2019 ha lavorato come allenatore della squadra Tigres Xochimilco e intendeva tornare in Terza Divisione con quell'istituzione. Tre anni dopo, è tornato agli occhi del pubblico approfittando della situazione del Chivas del Guadalajara Sports Club.

