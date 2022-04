640.000 passeggeri si trasferiranno dal terminal dei trasporti di Bogotá durante la settimana di Pasqua

Usuarios de la terminal de transporte terrestre se protegen con tapabocas como medida de prevención contra el coronavirus, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Il Ministero della Mobilità ha riferito che circa 640.000 passeggeri viaggeranno dal terminal dei trasporti di Bogotá durante la celebrazione della Pasqua, principalmente verso i dipartimenti di Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila, Tolima, Valle del Cauca, nonché alcune destinazioni sulla costa atlantica.

Rispetto al 2021, questa mobilitazione rappresenta un aumento del 95% dei passeggeri e del 12% dei veicoli. Inoltre, i passeggeri dovrebbero essere mobilitati da almeno 67.000 passeggeri tra mercoledì e giovedì.

Va notato che il terminal dei trasporti di Bogotá ha un rigoroso protocollo di biosicurezza all'ingresso nei terminali, durante la permanenza e l'imbarco dei veicoli, che comprende lavabi e distributori di gel, telecamere termografiche per il controllo della capacità e segnaletica per rispettare le distanze sociali.

A sua volta, il Segretariato, nell'ambito del piano d'azione che sarà in vigore alle uscite e agli ingressi di Bogotà durante la celebrazione della Pasqua, ha indicato di aspettarsi che, in questi giorni, circa 764.644 veicoli lasceranno Bogotà, una cifra superiore dell'1,8% rispetto a quella registrata nel 2021, quando c'erano 751.094 veicoli, mentre nel 2019 sono stati immatricolati 898.376 carri armati, la cifra si riduce del 14,8%.

A questo proposito, l'ente ha indicato che avrà il supporto dei membri della Direzione stradale e del Gruppo Guida del Segretariato della Mobilità, oltre a un totale di 70 gru tra mercoledì 13 e domenica 17.

Da parte sua, la Polizia Nazionale, attraverso la Sezione Transito e Trasporti di Bogotá, ha organizzato quasi 1.000 persone in uniforme per i principali corridoi stradali che entrano ed escono dalla città, più di 30 posti di blocco fissi e 5 telefoni cellulari che svolgeranno compiti di sorveglianza e controllo.

In questi punti verranno svolte attività di sicurezza, mobilità e prevenzione degli incidenti, quindi sono stati istituiti più di 20 sensori di alcol, 14 autovelox e unità criminali mobili. Il monitoraggio degli ingressi e delle uscite della città, delle velocità medie e dei volumi dei veicoli, sarà effettuato dal Traffic Management Center (CGT) di Bogotá.

Da lì, verranno monitorati 14 corridoi prioritari. Alcuni di loro sono la North Highway, la Highway Sur, la Carrera Seventh e l'Avenida Boyacá. Anche la strada per il Llano, la strada per La Calera e la strada per Choachí saranno monitorate.

Il Segretariato per la mobilità ha chiesto che le seguenti raccomandazioni siano prese in considerazione per il viaggio del fine settimana:

-Controllare le condizioni tecnico-meccaniche del veicolo, avere il kit stradale e la documentazione aggiornati del veicolo.

-Assicurarsi che tutti gli occupanti del veicolo indossino correttamente le cinture di sicurezza.

-Pianifica il tuo percorso e usa app come Waze per esaminare il percorso migliore per raggiungere la tua destinazione. È un buon modo per guidare in sicurezza e prevenire qualsiasi tipo di imprevisto.

-Controlla le condizioni delle strade. È un modo per garantire un viaggio sicuro e senza intoppi. Scopri di più attraverso l'account Twitter del National Institute of Roads (Invías) @numeral767.

-Evita manovre rischiose come superamenti o transito su strade o indicazioni non autorizzate.

Ricorda: prima di guidare, evitare l'uso di sostanze alcoliche, psicoattive o farmaci che possono influire sulla capacità di attenzione. In caso di guida in stato di ebbrezza, porta all'imposizione di sanzioni finanziarie, all'immobilizzazione del veicolo e persino alla sospensione della patente.

L'entità ha sottolineato ai viaggiatori che l'ingresso a Bogotà l'ultimo giorno del fine settimana di Pasqua (domenica 17 aprile), ha restrizioni da mezzogiorno alle 20:00. Tra le 12 e le 16, solo i veicoli con targhe pari e dalle 16 alle 20, saranno ammessi veicoli con targhe dispari.

