Un caso di femminicidio riportato in El Colegio (Cundinamarca)

In eventi accaduti all'alba di martedì scorso, un uomo ha ripetutamente aggredito con un coltello una donna che stava lasciando il lavoro nel centro Mesitas del Colegio di Cundinamarca, uccidendola lì.

I testimoni hanno identificato la persona responsabile dell'attacco come ex partner romantico della vittima. Dopo l'attacco, l'uomo è fuggito, ma è stato catturato martedì mattina dalle autorità.

Dopo l'accusa del presunto aggressore, sia il governatorato di Cundinamarca che l'Ufficio del Mediatore hanno riferito che chiederanno al pubblico ministero di classificare il crimine come femminicidio nel quadro della legge 1761 del 2015, nota come legge Rosa Elvira Cely.

Un altro caso di femminicidio a Valledupar

Lunedì scorso, intorno alle 9 di sera, la 26enne Maria de los Ángeles Araujo è stata uccisa dopo essere stata colpita più volte con un'arma da fuoco mentre lavorava al suo stand empanada a Valledupar, capitale di Cesare.

Secondo Adalberto Aníbal Coronel, ex compagno della vittima, era al punto vendita, situato nel quartiere di San Martín, quando quattro ragazzi su due motociclette gli si sono avvicinati e, senza dialoghi, gli hanno sparato alle spalle. I criminali, che sembrerebbero essere giorni di paga, hanno acceso le loro motociclette e hanno iniziato a fuggire senza dare loro il tempo di reagire.

Coloro che hanno assistito all'evento hanno aiutato la donna, che è stata trasferita nella clinica di Santa Isabel. Tuttavia, è morto pochi minuti dopo il ricovero a causa della gravità delle ferite riportate.

La vittima, di nazionalità venezuelana, è stata uccisa perché non ha pagato un debito che aveva in sospeso per quattro mesi, secondo le informazioni dei media locali. Coronel ha anche dichiarato che il primo aprile si è verificato un evento simile con gli istituti di credito «goccia a goccia», che si sono avvicinati a casa sua e l'hanno intimidita.

«A quanto pare doveva loro 300.000 pesos, ma a causa di un ritardo di tre lettere, gli interessi sono aumentati. La prima volta c'è stata una rissa e hanno persino minacciato di uccidere un fratello, hanno preso a calci le sbarre della casa e Maria De Los Angeles è uscita per difendersi con un bastone causando danni a una moto dei collezionisti, che l'ha immediatamente avvertita che non sarebbe rimasta così», ha detto.

Nei media «Diario del Cesar» hanno appreso che, quando si è verificato questo ultimo incidente, diversi parenti hanno raccomandato a Maria de los Ángeles di presentare la denuncia alla Procura. Questo perché sulla carta di controllo dei pagamenti è apparso un nome che potrebbe essere collegato ai destinatari.

Andrés Alberto Palencia, direttore delle Pubbliche Procure di Cesar, ha confermato le versioni che indicano un prestito insoddisfatto come motivo principale dell'omicidio: «La donna aveva problemi finanziari, aveva fatto ricorso a persone che prestano denaro illegalmente e sembra che non avesse rispettato i patti o le scadenze per la consegna del denaro e questo ha portato alla decisione che è stata presa, presumibilmente, dall'organizzazione che presta i soldi per assassinarla».

Le autorità hanno affermato che le indagini stanno procedendo per catturare i responsabili, inoltre, secondo i parenti di Araújo, sono già state identificate le targhe delle motociclette: «Speriamo che questo crimine non rimanga impunito, che sia fatta giustizia perché purtroppo questo è l'azione dei cobradiari e nessuno fa niente», ha aggiunto Adalberto Coronel.

María de los Ángeles Araújo è la quinta donna uccisa finora a Valledupar quest'anno. Di questi casi, tre sono stati chiariti dall'Ufficio del Procuratore. Nel frattempo, le autorità di Cesar hanno denunciato 12 femminicidi nel 2022.

Nel primo trimestre del 2022 sono stati segnalati 55 femminicidi nel paese, dove le armi più frequentemente utilizzate sono le armi da fuoco (36) e le armi taglienti (13), secondo i dati presentati dall'Osservatorio del femminicidio della Colombia.





