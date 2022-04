Pumas ha battuto Cruz Azul ed è nella finale dei Concachampions dopo 17 anni

Gli UNAM Pumas sono riusciti a qualificarsi per la quinta finale del torneo per club Concacaf dopo aver battuto Cruz Azul 2-1 sul tabellone globale. L'Azteca Stadium, che ha ospitato il ritorno, non ha avuto il gol da urlo, ma è stato testimone di una partita emozionante, in cui gli studenti universitari hanno subito l'espulsione di Arturo Ortiz al 63esimo minuto, oltre al fatto che il VAR ha portato via un rigore, ma non il biglietto per la partita di campionato.

I sentimenti dei tifosi sono iniziati con un rialzo e una caduta dal 4° minuto, quando l'attaccante argentino Juan Dinenno ha preso un tiro dalla lunga distanza che è passato vicino al gol di Sebastian Jurado, ma solo al 10′, La Máquina ha risposto con un copricapo di Adrián Aldrete.

La prima azione netta è arrivata al 16′, dopo un passaggio trapelato di Uriel Antuna ha lasciato Ignacio Rivero davanti ad Alfredo Talavera, ma l"uruguaiano ha scavalcato il suo tiro e ha lasciato il lato dell"arco universitario.





I felini non erano molto indietro e al 19 ′, Juan Dinenno ha approfittato della velocità di Diogo de Oliveira per fare un passaggio profondo, lo stesso del brasiliano è arrivato e ha preso un colpo crossover che Sebastián Jurado ha salvato con un volo spettacolare.

Pumas ha sbagliato un passaggio dopo un calcio d'angolo a suo favore, che Cruz Azul ha approfittato per iniziare un contropiede con la velocità di Uriel Antuna che, prima del segno di Alan Mozo, ha aspettato l'arrivo di Iván Morales, ma essendo davanti ad Alfredo Talavera ha volato il suo tiro al 20'.

La squadra ospite ha chiuso il primo tempo con i gol più netti, anche al 33′ hanno annullato un punteggio a Leonel López per fuorigioco e al 37′, Arturo Ortiz ha sbagliato un colpo di testa già senza segno e davanti al gol di cemento.





Pumas ha aperto il secondo tempo con un contropiede al 47′ che si è concluso con un tiro di Juan Dinenno che ha superato il gol di Sebastián Jurado, che ha seguito la palla con uno sguardo di angoscia prima della vicinanza.

Juan Reynoso ha mosso i suoi pezzi e al 59′ ha mandato in campo Santiago Giménez e Christian Tabó, che sono entrati da Rafael Baca e Iván Morales.

I cambi hanno dato i loro frutti solo quattro minuti dopo, quando Santiago Giménez ha vinto la schiena contro i difensori di Pumas ed è stato profilato solo contro Alfredo Talavera, ma poco prima di entrare in area rivale, Arturo Ortiz lo ha abbattuto, così 'Palermo' è stato espulso al 63′.





Il VAR è apparso al 75′ per annullare un presunto rigore dopo una spazzata di Adrián Aldrete su Diogo de Oliveira, ma il fischio di Mario Escobar, dopo aver esaminato l'azione, ha annullato l'azione.

Dopo l'espulsione di Arturo Ortiz e con poco tempo rimasto sull'orologio, Pumas ha preso una posizione difensiva, mentre Cruz Azul si è rivolto all'attacco. Tuttavia, La Máquina non aveva la fantasia di aprire gli studenti universitari, che hanno lasciato lo stadio Azteca con il biglietto per la finale della Concacaf Champions League.

Ora, la squadra del college dovrà aspettare il 14 aprile per incontrare il loro rivale MLS, tra Seattle Sounders e New York City. La finale si giocherà avanti e indietro, prima martedì 26 aprile, in territorio messicano, e poi il 5 maggio, negli Stati Uniti. Il vincitore andrà alla prossima Coppa del Mondo per club con la sede ancora da definire.

Va ricordato che l'ultima volta che Pumas ha raggiunto una finale è stato nell'edizione 2005 del Concachampios contro il Costa Rica Saprissa, dove è sceso di un punteggio complessivo di 3 a 2.