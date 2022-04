Preparati per lo sbarco di «Paw Patrol: The Movie», questo 14 aprile su Paramount+

Equipaggiati con la migliore tecnologia, i cuccioli combattono insieme per salvare gli abitanti di Ciudad Aventura. (Previante )

Dopo una lunga attesa, il film d'azione e avventura canadese, uscito nelle sale cinematografiche nel 2021, sta arrivando su Paramount+. Questo è basato sulla serie televisiva Paw Patrol creata da Keith Chapman.

Nel film, Ryder e i Cubs sono chiamati ad Adventure City per impedire al sindaco Humdinger di trasformare la vivace metropoli in uno stato di caos. Con un nuovo quartier generale, nuovi gadget e veicoli e persino un nuovo cucciolo di nome Liberty, Paw Patrol è pronto per un'avventura epica che è «divertente e incantevole».

Tuffiamoci nella storia

A Bahia Aventura, un camionista si schianta e viene lasciato appeso al ponte della città. Il capitano Turbot incontra la scena e chiama Ryder, che manda in azione le Paw Patrols. Chase, il cucciolo di poliziotto, salva il camionista. Nel frattempo, nella vicina Adventure City, l'acerrimo nemico della Paw Patrol, il sindaco Humdinger, è stato recentemente eletto sindaco. Conoscendo i suoi famigerati misfatti su Cloud Background, un bassotto di nome Liberty chiama la squadra. Arriva e si stabilisce nella sua nuova caserma.

Nel frattempo, Humdinger, a causa del maltempo, utilizza un dispositivo chiamato acchiappa nuvole per liberare il cielo ed eseguire uno spettacolo pirotecnico. Tuttavia, va fuori controllo provocando un incendio e l'apparecchiatura viene allertata. Infuriato Humdinger dice ai suoi scagnozzi Butch e Ruben di sbarazzarsi della Paw Patrol con ogni mezzo.

Con le voci in spagnolo di Bryan e Eddy Skabeche nei panni di Ruben e Butch; e Nina Rubín Legarreta nel ruolo di Liberty, Paw Patrol: il film contiene ore di intrattenimento con contenuti extra esclusivi. Il film è stato prodotto da Spin Master Entertainment, la società di giocattoli dietro la serie, con animazione fornita da Mikros Image. È stato diretto da Cal Brunker, che ha co-scritto la sceneggiatura con Billy Frolick e Bob Barlen basata su una storia di Frolick. È il primo di numerosi film in programma prodotti con il marchio Spin Master Entertainment.

Il 3 novembre 2021, dopo un enorme successo al botteghino, Spin Master e Nickelodeon Movies hanno annunciato ufficialmente che un sequel intitolato Paw Patrol: The Mighty Movie era in sviluppo.

