«L'anno della mia laurea»: Rebel Wilson come cheerleader che torna a scuola dopo 20 anni

«The Year of My Graduation» («Senior Year»), il nuovo film di Rebel Wilson che arriva su Netflix il 13 maggio. (Netflix)

Il 13 maggio, il film The Year of My Graduation (Senior Year), con l'attrice australiana Rebel Wilson (Perfect Rhythm), uscirà su Netflix e diretto da Alex Hardcastle (Grace e Frankie). Il film inizia nel 2002 e racconta la storia di Stephanie Conway (Wilson), un'adolescente che fa parte del gruppo di cheerleader della sua scuola, di cui è il capitano. La ragazza è la classica ragazza popolare: gode del rispetto di tutti, esce con il ragazzo carino che gioca nella squadra di calcio e tutto sembra funzionare e funzionare bene. Ma qualcosa di tragico sta per accadere nella sua vita: nel mezzo di un'acrobazia in cui formano una piramide umana, la giovane donna cade a terra senza che nessuno la trattiene e viene lasciata in coma.

Nonostante riesca a rimanere in vita, la giovane promessa del liceo rimane collegata a macchine in stato quasi vegetativo fino a quando dopo 20 anni non si sveglia. Lontana da quell'immagine dell'adolescente di 17 anni, la giovane donna è ora, nel 2022, una donna di 37 anni. Ma come può assumere questo nuovo ruolo da adulta se il suo ultimo ricordo è del suo essere adolescente?

Questa è la proposta di The Year of My Graduation: il ritorno di questa donna ai suoi giorni di scuola che sta perseguendo l'idea di finire il suo ultimo anno e andare al ballo di fine anno per recuperare la sua corona di reginetta del ballo. Situazioni divertenti accadranno una dopo l'altra quando Steph si renderà conto di tutti i cambiamenti avvenuti negli anni in cui è stata in coma. Ad esempio, è sorpreso quando scopre che ci sono già 9 versioni del film Fast and Furious, e quando trova la copertina di una rivista con Lady Gaga, la sbaglia con Madonna.

Il ritorno a scuola dove Stephanie ha frequentato all'inizio del 2000 sarà l'ingresso in un nuovo mondo per il giovane adulto. Con nuove modalità di collegamento e diverse regole di convivenza, il film cerca di dimostrare che il passato non è sempre migliore, ma il contrario. Quindi, questa ragazza cercherà di adattarsi a questo nuovo ordine e nel frattempo cercherà di trovare il suo vero sé. Una commedia da divertirsi e divertirsi che ci collegherà a quei film classici degli anni Novanta.

Ad accompagnare Wilson, attrice classica delle commedie degli anni Novanta, Alicia Silverstone, protagonista in No Idea (Clueless), Justin Hartley (This is Us), Zoë Chao (The Afterparty, Love Life), Chris Parnell (Brooklyn Nine-Nine), Jeremy Ray Taylor (IT ), Angourie Rice, che interpreta Stephanie da adolescente (Spider-Man: No Way Home), e Mary Holland (Happiest Season).

