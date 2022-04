Influencer ed esperta immobiliare: è la presunta nuova fidanzata di Christian Nodal

Dopo tre giorni prima della celebrazione della Giornata dell'amore e dell'amicizia in Messico, Christian Nodal ha annunciato che la sua storia d"amore mediatica con Belinda è finita, con la quale era già fidanzato, il cantante regionale messicano ha ripreso la sua vita e i suoi progetti professionali, come il Forajido Tour che ha già portato a diversi scenari nazionali e internazionali.

Pochi giorni dopo aver annunciato la fine della relazione, il cantante in stile «Mariacheño» ha cancellato i tatuaggi che aveva fatto nel mezzo del suo fidanzamento con l'interprete Sapito, così ha coperto la parola «Beli» che aveva raffigurato accanto al suo orecchio, trasformandola in quattro simboli del poker universale ponte.

Inoltre, la performer di De los besos che ti ho regalato ha trasformato l'enorme tatuaggio dello sguardo di Belinda che era raffigurato sul suo petto in un teschio con un pennacchio, un disegno che non è stato ancora rivelato dal compositore, ma è stato scoperto dal tatuatore che ha realizzato l'insabbiamento per lei.

El cantante eliminó los tatuajes que se hizo en alusión a su romance con Belinda (Foto: Instagram/@rafaelvaldezart)

Da parte sua, la cantante messicana nazionalizzata spagnolo avrebbe avuto anche le iniziali «CN» coperte che guardavano all'interno del cuoricino che si è tatuata su una delle caviglie, come notato durante il suo tour promozionale per parlare della prossima serie Bienvenidos a Eden.

Con i tatuaggi rimossi, sarebbe chiaro che i cantanti hanno chiuso definitivamente il capitolo della storia d'amore e hanno lasciato le loro migliaia di fan senza la speranza della loro desiderata riconciliazione.

Dopo che Christian Nodal è stato catturato poche settimane fa in un ristorante di Los Angeles, negli Stati Uniti, con una ragazza bionda di origine colombiana, di nome Mariana Ríos, che presumibilmente si è incontrata a una festa, iniziarono a circolare versioni che quella nata a Caborca, Sonora, sarebbe stata pronta per iniziare una nuova relazione romantica e per questo avrebbe scelto il modello e creatore di contenuti erotici.

La modelo colombiana Mariana Ríos fue vista en LA con Christian (Foto: Instagram/@marianab.rios98)

Ma ora, al suo arrivo a Villahermosa, Tabasco, dove è arrivato con un jet privato per esibirsi nel suo tour l'11 aprile, il cantante 23enne era accompagnato da una donna, con la quale era molto sorridente, con un atteggiamento rilassato e molto vicino.

Le immagini del suo arrivo nella città di Tabasco sono state catturate in flagrante e questo è bastato agli utenti di Internet per rivelare immediatamente l'identità della giovane donna, di cui ha attirato l'attenzione sul fatto che ha abbondanti capelli neri, contrariamente alle recenti conquiste di Nodal, Mariana e Belinda, che sono bionde.

A su llegada a Villahermosa, Tabasco, Nodal fue captado con una misteriosa joven de pelo oscuro (Foto: Twitter)

Questa è Aurora Cárdenas, che ha quasi 100.000 follower su Instagram, il che la rende un'influencer nel mondo digitale. Ma quello di content creator su Instagram, dove condivide più immagini che mostrano la sua bellezza e il suo gusto per la moda, non è l'aspetto più importante della giovane donna, perché secondo le sue pubblicazioni, è una persona ben nota nel mondo del settore immobiliare e immobiliare.

Aurora cuenta con certificaciones importantes en el ramo inmobiliario (Foto: IG @auroracardenas)

Aurora detiene certificazioni Master nelle vendite globali e diplomi specializzati in strategie immobiliari e di vendita, nonché riconoscimenti da parte di alcune aziende perché è stato uno dei best seller negli anni consecutivi.

La presunta nuova conquista di Nodal è CEO della società I Did it For You e ha più di 10 anni di esperienza nel settore immobiliare, quindi si ipotizza che il compositore di successo l'abbia incontrata quando voleva acquisire qualche proprietà ed è lì che il riavvicinamento avrebbe avuto sorto.

La joven comparte fotos en su cuenta de Instagram donde también luce su faceta de modelo (Foto: IG @auroracardenas)

Al momento, la giovane non ha pubblicato alcun messaggio che confermi o neghi la sua relazione con l'interprete di Botella dopo la bottiglia, che ha preferito non parlare nemmeno della sua vita romantica.

