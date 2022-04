Discos Orfeón: il luogo di nascita del rock n roll messicano fondato da Rogerio Azcárraga

Rogerio Azcárraga, uno dei più grandi piloti e imprenditori della radio in Messico, è morto la notte dell'11 aprile 2022, lasciandosi alle spalle un importante eredità per l'intrattenimento.

Tra i suoi maggiori contributi ci sono, ovviamente, la fondazione del Formula Group, una delle più grandi società di radiodiffusione del paese, dove si sono sviluppati grandi talenti della voce fuori campo nazionale, che, ovviamente, ha pianto la sua morte attraverso i social media.

Un altro dei suoi successi è stato quello di cambiare la radio musicalizzata in modo univoco alla radio parlata e piena di driver per accompagnare l'ascoltatore in modo molto più intimo, oltre a implementare un bar di spettacolo giornalistico diretto e composto solo da direttrici donne.

Tuttavia, questo affetto speciale che aveva per la radio era in gran parte dovuto alla sua passione per la musica, ereditata da suo padre, terra dove diede anche contributi importanti, come la creazione di una casa discografica dedicata al 100% ai messicani.

Rogerio Azcárraga Madero fue ganador del Premio Nacional de la Comunicación en el año 2017

Rogerio Azcárraga, che si è laureato come amministratore aziendale al TEC de Monterrey, ha visto anche nelle giovani stelle uno dei più grandi gioielli della corona, così ha fondato la sua etichetta, Discos Orfeón, nel 1958.

Orfeón ha registrato e commercializzato molte delle grandi star del rock and roll degli anni '60. Una delle registrazioni che è considerata tra le prime canzoni originali del movimento rock and roll piena di traduzioni anglosassoni. Questo non è niente di più o di meno che «Gólvora» di Los Locos del Ritmo.

Altre grandi canzoni degli anni Sessanta che si sono distinte attraverso Orfeón sono state, ad esempio, «High School Confidante» o «Popotitos» dei Los Teen Tops; «Poison Ivy» da Rock Rebels di Johnny Laboriel.

Il catalogo Discos Orfeón comprende grandi band come Rockin Devils, Los Rogers, Los Sinners, Alberto Vázquez, Los Belmonts, Los Hitters, Los Locos del Rhythm, Los Rogers, The Hooligans, The UFO e persino il controverso Enrique Guzmán.

Los Teen Tops en sus inicios como banda

È stato anche responsabile delle uscite da solista quando queste band, già affermate, hanno visto le loro più grandi star andarsene. César Costa dei Black Jeans lanciato in Orfeón «Mi Pueblo», Angelica María «Eddy Eddy», Enrique Guzmán di Los Teen Tops il tema «La tua testa sulla mia spalla», tra gli altri.

Raramente ha aperto le sue porte a band e talenti solisti di altri paesi, ma erano grandi. È il caso di Bill Haley and His Comets, guidato da William John Clifton del Michigan, Stati Uniti, creatore di grandi successi come «Rock Around The Clock».

La sua etichetta costrinse necessariamente i produttori e lo stesso Azcárraga a integrare altre trasmissioni radiofoniche per accogliere tutti gli artisti messicani in tutta la Repubblica, e così fondò, ad esempio, Radio Distrito Federal nel centro del paese.

Poi è arrivata Discotheque Orfeón A Go Go, un programma televisivo in cui i più grandi del genere si sono riuniti non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, come nel caso del già citato Bill Haley. È stato trasmesso su XEW Television su Channel 2.

Discos Orfeón también lanzó a los solistas del Rock and roll mexicano más famosos en la década de los 60

Il programma è ampiamente ricordato per essere stato uno dei pionieri nella specializzazione delle trasmissioni musicali d'epoca, realizzate da e per i giovani, dove le più grandi star si sono riunite, la maggior parte, ovviamente, dalla propria etichetta.

Ci sono ancora numerose registrazioni di quel programma su YouTube. Il suo montaggio scenico è stato evidenziato con grandi piattaforme, gabbie, scatole, e molti ballerini a go go che hanno accompagnato la musica di band come Los Hitters, Belmonts, Teen Tops, The Hooligans, tra molti altri.

