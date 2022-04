«Che orso»: in Gamma hanno celebrato la falsa vittoria in The Box Challenge

Nell'ultimo episodio di The Box Challenge, la notte del 12 aprile, i team Gamma, Beta e Alpha hanno affrontato un processo nella Yellow Box (terra), in una Sentencing and Welfare Challenge. In questa gara, la squadra arrivata al terzo posto ha perso tutti i lussi e gli arredi della propria casa, mentre il secondo posto ne ha potuto tenere solo uno; i vincitori non hanno perso nulla e hanno avuto la possibilità di condannare il terzo uomo del ciclo.

Il test è stato una prova a tempo in cui ogni squadra ha sviluppato il test individualmente, senza vedere le altre squadre. Tutti e sei i membri erano legati insieme con catene, in questo modo dovevano gattonare, arrampicarsi sulle corde, attraversare il fango nel più breve tempo possibile. Alpha è stata la prima squadra a fare il percorso; tuttavia, il tempo di 6 minuti e 52 secondi li ha lasciati secondi.

Gamma, la squadra arancione la cui strategia è quella di indebolire il team Beta, ha attraversato il Box dopo le prime due squadre. Tuttavia, la mancanza di coordinamento e comunicazione, così come le cadute di Porto nel mezzo del percorso hanno fatto sì che ci siano voluti più di sette minuti per completare il test.

«È un grande momento, sono sicuro che abbiamo vinto», ha detto uno dei membri di Gamma al termine della sfida. Da parte sua, nel dare i risultati, Andrea Serna sembra aver fatto una battuta su chi indossa la maglia arancione, perché per un attimo ha fatto credere loro di aver vinto.

Il presentatore, con tutta la serietà del caso, ha iniziato a dire che «la squadra che ha fatto il test in sette minuti e cinque secondi era Gamma»; anche se Serna non ha detto loro che Maleja, Porto, Grecia e Carballo avevano vinto; mentre Criollo e Juan Pablo aspettavano il verdetto.

La festa si è conclusa quando Andrea Serna ha esclamato «erano al terzo posto, era il momento peggiore». Infine, il presentatore ha dichiarato Beta il vincitore, per 17 secondi su Alpha. La situazione ha messo a disagio i membri della casa arancione, non solo per l'imbarazzo di aver festeggiato, ma perché la loro lotta con la casa Beta implica che uno dei suoi membri sarebbe stato condannato a morte.

L'evento ha suscitato scalpore sui social media e il momento è diventato non solo un meme, ma una di quelle situazioni che gli spettatori hanno segnato «per la storia della sfida».

Quando sono tornati a casa, i membri del team Gamma erano arrabbiati per le scarse prestazioni nel test; tuttavia, hanno riso della situazione che hanno vissuto. «Andrea ci ha guardato come se dicesse 'che orso con tutta la Colombia'... siamo diventati un meme nazionale», ha detto Maleja, capitano della squadra.

I vincitori di questa sfida di «Giudizio e Benessere» sono stati i membri del team Beta, ottenendo così la possibilità di preservare tutti i comfort della loro casa, dormire nei letti e in loro possesso era l'opzione di cedere il giubbotto di condanna.

Quello scelto da Beta per essere il portatore del giubbotto di condanna è stato Carballo, un ex membro della casa blu e che ora fa parte di Gamma e questa è stata la sua reazione:

«Era noto, era più che altro, come se avessero cercato di coprirmi all'inizio e non potevano più coprirmi... che pigrizia. Penso che Samir me l'abbia già messo addosso, deve aver detto 'me lo metto addosso 'perché posso tirarlo fuori e perché a un certo punto volevo metterlo su di lui e abbiamo tutti fatto il merito di essere qui, ma guardi come sta andando la partita», ha detto la defiante.

CONTINUA A LEGGERE: