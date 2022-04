Profeco: qual è il prezzo medio della benzina in Messico

A sign of Mexican state oil company Petroleos Mexicanos (PEMEX) shows their prices of the gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

L'Ufficio federale del procuratore dei consumatori (Porfeco), come parte del suo lavoro per difendere le persone, ha rilasciato i prezzi medi del carburante in Messico, in modo che nessuno stabilimento o venditore avrebbe approfittato dei costi.

Secondo un messaggio pubblicato dall'account ufficiale del governo federale, la benzina normale deve costare 21,62 pesos al litro; il premio è stato aggiornato a 23,51 pesos al litro; mentre il diesel era di 22,90 pesos al litro.

Inoltre, Profeco ha annunciato che, con un taglio al 7 aprile, la miscela di petrolio messicana aveva un prezzo di $93,43 al barile.

Per saperne di più sui prezzi e le stazioni di servizio più adatte per il riempimento del serbatoio, la stessa agenzia ha una piattaforma chiamata «Chi è chi nel prezzo della benzina», che, come dice il nome, lavora per conoscere i costi dei carburanti nel paese .

(Foto: Twitter)

«Questo sito è stato creato per fornire informazioni aggiornate sulle stazioni di servizio che vendono benzina e diesel ai prezzi più alti e più bassi in Messico. La classificazione è costruita sulla base dei prezzi riportati alla Energy Regulatory Commission (CRE) dai titolari di permessi di vendita al dettaglio di benzina e diesel», si legge nel sito.

Ha quattro sezioni, ognuna con una missione diversa in modo che il consumatore possa accedere a dati specifici, che sono:

- Chi è chi nel prezzo della benzina

- Azioni di verifica per stazioni di servizio benzina e diesel

- Chi è chi nei prezzi del gas

- Rapporto annuale sull'energia e gli alleati dei consumatori

Su questo argomento, durante la conferenza stampa mattutina guidata dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dal Palazzo Nazionale, il capo del Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, ha assicurato che c'è stabilità nei prezzi della benzina, anche se nelle ultime settimane sono cambiati.

«C'è stabilità nei prezzi del carburante nel Paese. È una chiara riflessione sul fatto che la politica incaricata dal presidente è una politica adeguata che avvantaggia direttamente le tasche delle famiglie messicane e le avvantaggia direttamente perché il trasporto influisce sul prezzo di tutto nel paese «, ha detto il funzionario.

Ricardo Sheffield explicó los precios de la gasolina en la "mañanera" (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Ha anche ricordato che l'agenzia federale ha trattato, in totale, 196 denunce attraverso 150 visite o verifiche attraverso l'applicazione «Litre x Litre». Ha affermato che i risultati sono stati che tutte le denunce sono state verificate, mentre sette di esse presentavano problemi minori.

Più tardi, ha annunciato che durante la scorsa settimana è stato trovato a Città del Messico che la benzina premium più costosa costava 25,99 pesos. Era una stazione Petroleos Mexicanos (Pemex) installata nell'ufficio del sindaco di Álvaro Obregón.

Ha anche spiegato che i prezzi della benzina normale sono diminuiti rispetto alla settimana precedente, quando si aggiravano intorno ai 23,51 pesos, quasi due pesos in più rispetto al nuovo dato presentato l'11 aprile.

Infine, Ricardo Sheffield ha annunciato che le società con i maggiori profitti erano Arco, Redco e Chevron, che hanno posto i prezzi più alti. Da parte loro, Repsol, G500 e Orsan hanno generato i profitti più bassi in questo mercato.

