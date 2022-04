Nokia ha annunciato che si ritirerà dal mercato russo a causa dell'invasione dell'Ucraina

Logo de Nokia, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

La società finlandese di telecomunicazioni Nokia ha annunciato martedì che si ritirerà dal mercato russo a causa della guerra con l'Ucraina e delle sanzioni imposte dall'Unione europea (UE).

Nokia, che nelle ultime settimane aveva già sospeso la fornitura di apparecchiature di rete mobile alla Russia, ha dichiarato in una nota di aver fermato lo sviluppo di nuove attività e sta spostando le sue attività di ricerca e sviluppo (R&D) al di fuori del paese.

«Ora possiamo annunciare che stiamo lasciando il mercato russo. Durante questo processo, la nostra priorità rimane la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti «, ha affermato la società.

Tuttavia, Nokia continuerà a fornire il supporto necessario per mantenere le reti esistenti «nel rispetto delle attuali sanzioni», al fine di garantire il flusso di informazioni e l'accesso a Internet che fornisce prospettive esterne al popolo russo.

«Questa è la linea d'azione più responsabile che Nokia dovrebbe intraprendere quando usciamo dal mercato russo», ha affermato la società.

Secondo Nokia, il suo fatturato in Russia ha rappresentato meno del 2% dei 22.202 milioni di euro (24.132 milioni di dollari) delle vendite totali nel 2021, quindi è fiducioso che questa decisione non influirà sulle sue proiezioni finanziarie per l'anno in corso.

Tuttavia, ha annunciato che dovrà fornire i costi della sua partenza dalla Russia con circa 100 milioni di euro (108 milioni di dollari) nei conti per il primo trimestre, anche se ha notato che ciò non influirà sui suoi risultati comparabili (escluse le voci straordinarie).

L'annuncio di Nokia arriva un giorno dopo che anche il suo principale rivale europeo, la società svedese Ericsson, ha reso pubblica la sospensione a tempo indeterminato della sua attività in Russia per gli stessi motivi.

