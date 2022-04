«Nel 2024 se ne vanno»: il Kenya López Rabadán è esploso contro AMLO dopo la revoca del mandato

Dopo la conclusione del processo consultivo di revoca del mandato, diversi sono stati gli equilibri presentati, in particolare dai militanti e sostenitori della Quarta Trasformazione (Q4), che hanno celebrato la partecipazione dei cittadini e il numero di voti espressi a favore del presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO) mantenendo nel suo ufficio.

Tuttavia, ne ha parlato anche l'opposizione e, oltre a sottolineare presunte irregolarità durante il giorno, ha criticato la poca partecipazione e le battute che altri politici o cittadini hanno fatto al riguardo, nonostante siano stati vinti più voti di Fox, Calderón e Meade nei loro rispettivi elezioni.

Kenia López Rabadán, senatrice del National Action Party (PAN), ha deciso di andare oltre un semplice tweet per parlare della consultazione popolare o della Riforma Elettrica, e ha scritto un thread in cui ha persino parlato dell'imminente presidenziale voti nel 2024.

«Da quando questo circo è finito. Spero che ora possano occuparsi delle questioni che contano per i messicani. Amlo ha perso metà dei suoi voti. Rimarranno fino al 2024 e dovranno riparare la discarica che hanno fatto. Ma sicuramente, nel 2024 se ne vanno! », ha iniziato il legislatore blu e bianco.

Ha anche assicurato che tutti hanno assistito a come i membri del Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena) hanno fatto del loro meglio per modificare le leggi a beneficio di López Obrador e della sua immagine.

Ha sottolineato che portano avanti questo tipo di strategia perché «non sanno governare» perché «sono solo candidati eterni» che cercano la simpatia delle persone senza preoccuparsi delle posizioni pubbliche in cui si trovano.

López Rabadán ha sottolineato che il budget utilizzato per questo esercizio democratico, che ammontava a 1,6 miliardi di pesos, potrebbe essere utilizzato per «vaccini, pattuglie, aggiustamento di scuole, letti d'ospedale o miglioramento dei trasporti pubblici disumani», anche se, ha detto, «non lo hanno fatto».

A proposito degli occhiali che hanno promosso la revoca del mandato e l'immagine del Tabasqueño, il senatore del PAN ha detto che gli appaltatori del governo sono stati costretti a pagarli, così come la propaganda su altri cartelloni pubblicitari, per «soddisfare un altro capriccio del presidente».

Ha anche ricordato le accuse contro Morena, un partito che, ha avvertito, avrebbe violato la legge in diverse occasioni, ha attaccato l'Istituto elettorale nazionale (INE) per mesi attraverso questo processo consultivo. «In breve, si trattava di una rete di gravi violazioni», ha scritto il presidente della Commissione per i diritti umani al Senato della Repubblica.

Cuartoscuro

Infine, ha stabilito che la gente non ha votato domenica scorsa perché hanno già rappresentato le «bugie e la corruzione» della Quarta Trasformazione. Inoltre, ha detto che il popolo sta abbandonando il presidente a causa di tutte le irregolarità che ha commesso in tutta la sua amministrazione.

«Il popolo del Messico si è già reso conto delle menzogne e della corruzione di questo governo. Per questo non è andato a votare. È diventato chiaro che il popolo del Messico sta abbandonando López Obrador. Hanno dirottato le risorse pubbliche. Hanno violato la Costituzione e, in ogni caso, HANNO FALLITO», ha scritto Kenia López Rabadán.

Gli utenti di questo social network hanno risposto immediatamente. Alcuni l'hanno interrogata sul fatto che l'opposizione avrebbe fatto qualcosa al riguardo o avrebbe inviato messaggi solo sui social network per impedire l'avanzata del Q4 in Messico.

Da parte loro, un altro settore di persone ha menzionato le intimidazioni che alcuni politici dell'opposizione hanno ricevuto fuori dalla Camera dei Deputati prima della discussione sulla riforma elettrica, dal momento che alcuni manifesti erano incollati con il nome di qualche funzionario più la domanda «Nazionalista o traditore del paese?» .

