Marcelino Núñez ha segnato un gol al volo nello Sporting Cristal vs Catholic University per la Copa Libertadores 2022

Lo Sporting Cristal ha visitato l'Universidad Católica in una partita valida per la seconda data del girone H della Copa Libertadores 2022. Lo stadio di San Carlos de Apoquindo in Cile è stato teatro di una partita in cui entrambe le squadre avevano bisogno della vittoria dopo le sconfitte subite nella prima giornata. In questo senso, e quando la partita non è stata definita nelle aree, Marcelino Núñez sembrava segnare un gol al volo e superare i «meridionali».

U.S. Católica ha segnato 1-0 contro lo Sporting Cristal per la Copa Libertadores 2022. (Video: ESPN).

PREVIA

Lo Sporting Cristal visita l'Universidad Católica questo martedì 12 allo stadio San Carlos de Apoquindo (Santiago) per il secondo appuntamento del Gruppo H della Copa Libertadores 2022. La squadra peruviana vuole alzare la testa imponendosi lontano da casa.

Ed è che nei primi otto turni di Liga 1 hanno segnato solo 12 punti e sono in decima posizione, 8 dietro il leader Deportivo Municipal. Inoltre, la sconfitta di venerdì scorso contro l'Università César Vallejo di Trujillo ha finito per affondare una squadra che di solito lotta per i primi posti.

Nel debutto del torneo continentale contro il Flamengo dal Brasile, non sono riusciti a segnare punti nemmeno dopo aver perso 2-0 a Lima. Ci sono anche giocatori che non si esibiscono al loro livello migliore, come Alejandro Hohberg, Gianfranco Chavez, Nilson Loyola, Horacio Calcaterra e Jhilmar Lora, per citare i più sorprendenti.

Nel caso del cast 'incrociato', vive un momento abbastanza simile. È al nono posto nel campionato PlanVital con 12 unità e in 9 partite giocate. Tuttavia, la cosa impressionante è che dei loro ultimi 7 impegni, 6 si sono conclusi con una sconfitta e solo 1 con la vittoria. Numeri abbastanza allarmanti per una squadra che l'anno scorso è finita campionessa nel proprio campionato.

In Coppa, il cast «meridionale» ha ceduto alla sua visita a Talleres de Córdoba nel primo incontro di questa edizione della Copa Libertadores. Il gol è stato segnato da Hector Fertoli, che ha lasciato il suo rivale affondato e nei guai per quello che è il prossimo.

Diego Buonanotte e Fernando Zampedri, che sono gli assi dell'attacco 'mapocho' e le figure principali. Il primo ha 2 assist in 8 partite e il secondo è l'attuale cannoniere della squadra con 6 gol in 9 partite. A loro si aggiunge la promessa cilena, l'attaccante Gonzalo Tapia, che all'età di 20 anni è ricorrente negli undici iniziali e ha accumulato 2 gol in 8 occasioni in questa stagione.