La Molina: I parenti dello stilista assassinato cercano di linciare i sospetti del crimine

C'è stata violenza! Una folla di parenti e amici dello stilista assassinato Javier Pauca Serda (55) ha attaccato senza pietà i tre sospetti di aver commesso l'orrendo omicidio con pietre, mattoni e percosse, a La Molina. Questi sono stati portati in quel luogo per una diligenza della polizia e ricreano ciò che è successo.

I sospetti Luis Popayán (19), Manuel Ocaña (29) e Omar Huamán (19), erano pesantemente sorvegliati da diverse brigate di polizia di Depincri La Molina, sono stati portati alle 4:30 del pomeriggio a casa dello stilista, nella zona III di Musa. Il procedimento di polizia è durato circa tre ore a porte chiuse nell'edificio dello stilista.

Nel frattempo, alla periferia dell'edificio, decine di parenti, amici e vicini del professionista della bellezza si sono riuniti e hanno gridato chiedendo che la pena massima dell'ergastolo fosse applicata agli assassini.

Solo alle 7:30 di sera, tutta la diligenza era stata completata e i sospetti sono stati portati fuori casa per essere trasferiti sui veicoli della polizia. Fu lì che i lutti arrabbiati e gli amici di Javier Pauca, si scagliarono con pietre, palazzi, mattoni contro i presunti autori del crimine. «Morire!. Quei bastardi devono andare in prigione con l'ergastolo», hanno detto mentre un gruppo di persone si è avventato sui poliziotti e è riuscito a picchiare i sudditi.

Tuttavia, nella ri-creazione degli eventi davanti alla polizia, i tre detenuti hanno detto che dopo aver partecipato a un incontro con lo stilista Javier Pauca Serna (56) un giorno prima dell'omicidio a La Molina, hanno accusato una quarta persona coinvolta con il nome di 'Jordy', che è sindacato come l'autore del delitto. I quattro appaiono in una fotografia scattata dopo l'omicidio, come riportato da 90 Matinal.

I tre coinvolti nell'omicidio e detenuti sono: Jesús Manuel Ocaña Morote, Omar Augusto Huaman Ángeles e Luis Humberto Popallan. Quando sono stati operati nelle vicinanze di Tomás Valle, Independencia trasportava telefoni cellulari e altri oggetti della vittima.

Anche nel quartiere di Independencia, la polizia ha trovato il furgone abbandonato dello stilista.

Il rapporto di Latina mostra un breve dialogo tra un poliziotto e uno dei detenuti che afferma che quando ha lasciato la casa di La Molina, Javier Pauca era vivo e che l'ultima persona ad uscire di casa era 'Jordi. '

«Ci ha detto 'go go', capo. È uscito per ultimo, capo, non sapevamo niente», ha detto all'agente Terna. Più tardi, in altri video, gli altri due detenuti coinvolti accusano anche «Jordi» di essere la mente dell'omicidio dello stilista.

Lo stilista 56enne Javier Luis Pauca Serda è stato selvaggiamente ucciso all'interno della sua abitazione, quando il corpo della vittima è stato trovato legato e tagliato al collo giovedì scorso dalla sorella.

Infine, la testimonianza di una vicina, la cui identità è tenuta in riserva, indica che quella notte ha sentito discussioni tra lo stilista e altre persone. Tuttavia, ha aggiunto che alle 9:30 circa di mercoledì sera, è stata segnalata musica ad alto volume.

