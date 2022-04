Il Giappone ha rilevato il suo primo caso di COVID con la variante combinata Ómicron XE

A researcher works on cell culture in a laboratory as part of a project to develop a Covid nasal spray vaccine that could protect against the coronavirus disease (COVID-19), at the University of Tours, France, September 15, 2021. REUTERS/Stephane Mahe

Il Giappone ha rilevato il suo primo caso di COVID con la variante Ómicron XE in una donna asintomatica atterrata il 26 marzo all'aeroporto Narita di Tokyo dagli Stati Uniti, ha riferito il Ministero della Salute.

La donna, trentenne e che aveva ricevuto il programma a due dosi del vaccino covid-19 sviluppato da Pfizer, non aveva sintomi e si era imbarcata con il test normativo negativo per entrare nel Paese asiatico, ma il suo test all'aeroporto ha mostrato un risultato positivo.

La paziente è stata isolata in un alloggio designato dalle autorità governative fino al completamento della quarantena, secondo le informazioni fornite dalle autorità.

Le analisi di sequenziamento genetico del National Institute of Diseases hanno determinato che i campioni femminili corrispondevano alla variante omicron XE, una combinazione del ceppo originale BA.1 e della sottovariante BA.2 che si verifica quando qualcuno si contrae entrambi contemporaneamente e che è più contagioso, sebbene sia la gravità è in fase di studio.

«È necessario raccogliere maggiori informazioni per determinarne le caratteristiche di diffusione e la gravità della malattia. Monitoreremo da vicino il movimento di questa mutazione e testeremo mentre guardiamo le informazioni scientifiche che vengono fuori e osserviamo la situazione in altri paesi «, ha detto oggi il portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, interpellato in una conferenza stampa.

Matsuno ha detto che, mentre rimarranno vigili, il caso è stato rilevato all'aeroporto, «ma non è stato ancora rilevato all'interno del Giappone» a livello comunitario.

L'arcipelago giapponese «è attualmente in un periodo di transizione verso la normalità» dopo la revoca delle misure anti-covid a metà marzo, ha detto Matsuno, che ha assicurato che le autorità stanno seguendo l'evoluzione della situazione epidemica nel Paese, dove la riduzione dei casi covid ha ristagnato.

Il Giappone ha registrato più di 337.000 nuovi casi di covid la scorsa settimana, un leggero aumento rispetto al precedente.

Dall'inizio della pandemia, il Paese ha registrato più di 7 milioni di infezioni e 28.697 decessi legati all'agente patogeno.

La variante combinata omicron XE è stata identificata per la prima volta nel Regno Unito lo scorso gennaio. Al 5 aprile, in quel paese erano stati rilevati circa 1.100 casi di questa variante, meno dell'1% delle infezioni nel territorio.

(Con informazioni fornite da EFE)

