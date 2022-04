Gli Stati Uniti hanno affermato che l'Ucraina è «un'altra pagina» nello stesso libro della «brutalità russa»

Gli Stati Uniti hanno sostenuto che l'Ucraina è «un'altra pagina» nello stesso libro della «brutalità russa», poiché Mosca «disprezza» le leggi di guerra nel quadro della nomina del nuovo ufficiale operativo russo in Ucraina, Alexander Dvornikov.

«Non vorrei dire che sappiamo per certo che questo nuovo generale (Dvornikov) sarà l'autore di alcune tattiche nuove e più sanguinose, ma possiamo certamente dirlo da quello che abbiamo visto (in Siria)», ha detto Kirby in una conferenza stampa.

«Possiamo tutti sperare che quelle stesse tattiche brutali, quello stesso disprezzo per la vita civile e le infrastrutture civili, rischiano di continuare, visto che ora sono concentrate in un'area geograficamente più confinata nel Donbas», ha aggiunto.

Allo stesso modo, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha affermato che questo cambio di leadership da parte di Mosca è un'indicazione che si vedranno più crimini di guerra, come a Bucha o Kramatorsk, come ha detto in un'intervista alla rete CBS.

Infatti, in un'altra intervista alla CNN, Sullivan ha sottolineato che questo particolare generale ha un curriculum che include la brutalità contro i civili in altri contesti, come nella guerra siriana.

Dvornikov, 60 anni, è comandante del distretto militare meridionale, con una vasta esperienza nelle operazioni russe in Siria, e la sua missione sarebbe quella di organizzare i diversi comandanti che operano in Ucraina in questo momento, e il cui coordinamento è stato finora «davvero scarso.

RESURGENCE NEL DONBAS

D'altra parte, il portavoce del Pentagono ha specificato che le forze russe useranno luoghi come Belgorod e Valyuki a nord del confine ucraino come stazioni di ricondizionamento e stazioni di transito per il rifornimento.

El asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan REUTERS

«Abbiamo visto alcune prime indicazioni che stanno ancora inviando le forze che avevano nel nord dell'Ucraina intorno a Kiev, in particolare, e Chernigov, spostandole a nord in Bielorussia. Stiamo cominciando a vedere i primi segnali di movimento verso est, di nuovo in Russia», ha detto.

Inoltre, ha ricordato che un convoglio di veicoli si sta dirigendo verso la città di Izium e ha crittografato le navi russe nel Mar Nero su circa un paio di dozzine. «Crediamo che queste siano le prime fasi di uno sforzo di rinforzo da parte dei russi nel Donbas», ha detto.

Allo stesso tempo, un alto funzionario degli Stati Uniti ha indicato in una conferenza stampa che le truppe russe «stanno iniziando a rafforzare alcune delle loro posizioni a sud-ovest di Donetsk» e che rimangono ancora a nord di Kharkiv.

«Ieri abbiamo visto un attacco aereo sull'aerodromo internazionale di Dnipró. Abbiamo valutato che ha distrutto parte dell'infrastruttura aeroportuale, ma non abbiamo prove per concludere che abbiano distrutto un sistema S-300", ha detto.

Ha anche indicato che la città di Mariupol è ancora sotto assedio e ha notato che i combattenti sono in superficie nel Mar d'Azov per aiutare a ricostituire le forze che combattono intorno alla città.

«In generale, sosteniamo che Kherson sia ancora sotto il controllo russo, ma Mikolaiv è ancora saldamente sotto il controllo ucraino e le aree contese sono tra queste due città», ha sottolineato l'alto funzionario statunitense.

Ha anche cifrato i gruppi tattici di battaglione che Mosca ha sia nel nord-ovest - il gruppo di truppe che si trovano a nord di Luhansk e Popasna e Izium, così come ad est di Kharkiv - e nel sud del paese.

(Con informazioni di Europa Press)

