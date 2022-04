Cruz Azul è in rimonta contro Pumas nella Concacaf Champions League; Reynoso ha affermato di essere favorito

Viene definito il primo finalista della Concacaf Champions League. Cruz Azul e Pumas affrontano la seconda tappa della semifinale che si svolgerà sul campo dell'Estadio Azteca questo martedì 12 aprile alle 21:00, ora del Messico centrale. La serie ha gli studenti universitari con un vantaggio minimo avendo vinto la prima partita con due gol a uno.

I celesti appaiono davanti ai loro tifosi con l'obiettivo di superare il punteggio. Considerando i gol segnati come criterio per il criterio del tie-break nel torneo, quelli guidati da Juan Reynoso avrebbero raggiunto la qualificazione vincendo con un gol a zero. Tuttavia, l'allenatore felino ha dichiarato che la sua squadra proporrà di andare in attacco e non aspetterà quelli che il rivale può rilanciare.

«Questa è la nostra richiesta. Abbiamo la possibilità di farlo (tornare indietro), ma dobbiamo dimostrarlo e domani è una bella sfida. Domani sono 90 minuti molto importanti e ci assumiamo la responsabilità di essere favoriti. L'importante per noi è passare la cravatta. Se non avessimo niente da vincere, non ci siamo nemmeno presentati», ha detto l'allenatore peruviano in una conferenza stampa prima dell'ingaggio.

Pumas ganó a Cruz Azul el juego de ida por dos goles a uno. Foto: Twitter @PumasMX

Anche se per ora sarebbero stati eliminati, Reynoso ha proiettato quali sono le intenzioni dell'istituzione in caso di raggiungimento della prossima Coppa del Mondo per club FIFA. «Reintrodurre un club e, se Dio vuole, possiamo superare ciò che ha fatto Tigres. Questa sarebbe l'illusione di ciò che si potrebbe ottenere oggi. Ovviamente dobbiamo passare il tema di domani e la finale contro una squadra americana. Ci sono molte cose in gioco. Pensiamo prima a domani», ha detto.

D'altra parte, Andrés Lillini ha assicurato che l'approccio della sua strategia sarà fatto per ottenere la vittoria sul campo del Colosso di Sant'Orsola». Cercheremo win r, se vedremo cosa fa Cruz Azul avremo difficoltà, formeremo una squadra per attaccare e fare la stessa cosa che abbiamo sempre fatto, dal primo minuto per giocare senza speculazioni, questa squadra non può giocare per difendersi. Senza speculazioni metteremo insieme una squadra per vincere, è quello che ha funzionato per noi», ha detto.

Nella gara in corso, i Pumas hanno lasciato Saprissa sulla strada negli ottavi con un comodo risultato di sei a tre e New England Revolution in una serie in cui hanno recuperato dopo aver perso la prima partita per tre gol a zero (pareggiato l'aggregato e vinto ai calci di rigore). Il gruppo ci restituisce cose incredibili ogni quattro giorni, sono molto entusiasta di restituire al club tutto ciò che ci dà. Ma anche con questa pressione per non scappare. È un piccolo passo, ma molto importante», ha aggiunto l'allenatore auriazul.

Cruz Azul busca remontar en las semifinales del la Liga de Campeones de la Concacaf ante Pumas. Foto: Twitter @CruzAzul

Entrambe le istituzioni arrivano alla partita dopo aver segnato punti come ospiti nelle rispettive partite della Liga MX. Sia Pumas che Cruz Azul hanno salvato un punto nei tribunali di altre persone. Gli studenti universitari hanno pareggiato per due gol contro il Puebla allo stadio Cuauhtémoc e i cimiteri hanno fatto lo stesso con un gol contro Mazatlan a El Kraken.

Il vincitore della chiave diventerà il primo finalista del torneo. L'altra uscirà dalla serie tra Seattle Sounders e New York City (il risultato parziale è tre a uno a favore di Washington), squadre della Major League Soccer degli Stati Uniti. Chiunque sia il rappresentante messicano in finale, avrà in piedi la possibilità di continuare ad estendere la striscia di squadre nei campioni del campionato consecutivo della Liga MX (dal 2006). Infatti, Pumas è stata l'ultima squadra a perdere una finale contro uno straniero.

CONTINUA A LEGGERE: