Nazionale peruviana: il recupero di André Carrillo in vista del ripescaggio pre-Coppa del Mondo in Qatar 2022

La nazionale peruviana è riuscita a conquistare il quinto posto nelle qualificazioni sudamericane, che le hanno concesso il posto ai playoff pre-Coppa del Mondo in Qatar 2022. In questo senso, uno dei principali baluardi per questo risultato è stato André Carrillo, che ha subito un infortunio significativo nella partita contro gli uruguaiani e sarebbe uscito nei prossimi mesi. Tuttavia, ci sarebbe un nuovo sviluppo in termini di ripresa.

Secondo il giornalista Gustavo Peralta di ESPN Peru, la 'Culebra' sarebbe stata inviata da Al-Hilal dell'Arabia Saudita, il suo attuale club, in Europa per curare il ginocchio sinistro, che soffre di distorsione. Il motivo per cui si viaggia nel Vecchio Continente? Beh, ci sarebbe un posto esclusivo con la più alta tecnologia per trattare i problemi in quella zona del corpo, tenendo conto che il tuo team lo vuole disponibile il prima possibile.

«Informazioni nel team F di ESPN Perù: André Carrillo, per decisione di Al-Hilal, andrà in Europa per essere curato in un centro specializzato e ad alta tecnologia per gli infortuni al ginocchio. Il suo club vuole che si riprenda il prima possibile e questo lo aiuterebbe a raggiungere il ripescaggio», ha detto il comunicatore attraverso il suo account Twitter. Ovviamente, questo gioverebbe anche al cast nazionale, poiché ha bisogno che Carrillo sia al top della condizione per la partita di repesca del 13 giugno a Doha, in Qatar.

Publicación del periodista Gustavo Peralta sobre recuperación de André Carrillo.

ORA DELL'INFORTUNIO

Ricordiamo che l'attaccante nazionale si è infortunato nella partita contro la squadra «charrua» a Montevideo. Era nel secondo tempo, quando in una giocata in cui stava guidando la palla nell'area avversaria, Rodrigo Bentancur l'ha presa in modo pulito, anche se spazzolandola l'ha destabilizzata . A quel tempo, il peruviano si inginocchiò con seri gesti di dolore, quindi dovette essere cambiato in Santiago Ormeño.

Il giorno dopo, a Lima ha fatto una risonanza magnetica in una clinica locale, dove è stato stabilito che ha contratto una distorsione nel legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, secondo una dichiarazione del FPF.

Inizialmente, si pensava che l'infortunio sarebbe stato di circa 3 o 4 mesi, rendendo giusto o quasi impossibile arrivare alla partita contro l'Australia o gli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, con la decisione presa dal suo club, si spera che quel tempo possa essere abbreviato e l'impegno epocale per entrare in Coppa del Mondo non vada perso.

L'attaccante peruviano André Carrillo si è infortunato al ginocchio sinistro nella partita Perù vs Uruguay per le qualificazioni del Qatar 2022

IMPORTANZA CON IL PERÙ

André Carrillo è stato uno dei calciatori più importanti della «roja bianca» durante le attuali qualificazioni. Dietro Christian Cueva, è stato il secondo capocannoniere con 3 punteggi in 14 partite, lo stesso dell'altro componente del tridente offensivo, Gianluca Lapadula. Inoltre, la sua potenza fisica e la capacità di raggiungere costantemente l'area avversaria lo hanno reso un giocatore pericoloso per qualsiasi squadra.

Ecco perché l'allenatore del «bicolore», Ricardo Gareca, vuole averlo sì o sì per il ripescaggio. « Pensiamo che André Carrillo possa farcela. Siamo fiduciosi che i tempi lo daranno in modo che possa essere lì», ha confermato la 'Tiger' in conferenza stampa.

André Carrillo bajo la marca de Rodrigo Bentancur en el Perú vs. Uruguay de Montevideo. | Pool via REUTERS

RALLY IN SPAGNA PRIMA DEL RIPESCAGGIO

In assenza dell'annuncio ufficiale, la nazionale peruviana si recherà in Spagna (Barcellona o Murcia) per concentrarsi e giocare una partita amichevole che permetterà loro di avere qualche tiro di fronte alla partita di repesca. Ciò avverrà tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Il fatto che sia allo stesso tempo in Qatar lo rende una destinazione favorevole, oltre ad avere collegamenti diretti con il paese del Medio Oriente e la possibilità che alcuni giocatori si uniscano direttamente invece di venire in Perù per evitare l'usura fisica.

