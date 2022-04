L'ex calciatore Freddy Rincón subirà un intervento chirurgico d'urgenza dopo aver subito un incidente stradale questo lunedì a Cali

Nelle prime ore di lunedì, l'ex calciatore colombiano, Freddy Rincón, ha subito un grave incidente stradale a Cali, Valle del Cauca.

Le immagini dell'incidente, diffuse attraverso i social network, hanno evidenziato lo scontro tra un articolato del Massive Integrated of the West (MIO) con un furgone Ford nero, in cui la leggenda della nazionale colombiana si stava mobilitando in compagnia di alcuni amici.

Secondo la rete di supporto Cali, Rincón è stato trasferito alla clinica Imbanaco, dove sono state effettuate le rispettive valutazioni sanitarie. Più tardi, intorno alle 10:30 del mattino, il primario dell'ospedale, Laureano Quintero, ha partecipato ai media per consegnare la prima parte dell'ex calciatore:

«Vogliamo informare la comunità, con il permesso dei parenti, che Freddy Rincón è entrato nella clinica vittima di un grave trauma craniocerebrale, le sue condizioni sono molto critiche», ha detto lo specialista in prima istanza. E ha aggiunto: «Per decisione interdisciplinare di tutto il nostro team, è stato portato nella nostra area di sala operatoria da dove si trasferirà nell'area di terapia intensiva».

«Verranno applicate tutte le cure pertinenti e tutto il nostro team di specialisti implementerà tutto il necessario», ha concluso Quintero.

Oltre all'ex giocatore del vallecaucano, anche altre quattro persone sono rimaste ferite nel mezzo dell'incidente: il pilota del MIO e altri tre occupanti del veicolo privato.

Imágenes del accidente de Freddy Rincón en Cali. Un articuladio del MIO se vio involucrado. Fotos: Twitter @mapiaguilars

Así quedó la camioneta en la que se transportaba Freddy Rincón. Foto: cortesía ‘Telepacífico Noticias’

In alcuni video delle telecamere di sicurezza, che sono stati diffusi dal quotidiano El Pais a Cali, si può vedere che il furgone su cui stava guidando Rincón stava attraversando un semaforo sulla 5a strada con una 34a gara quando, da un momento all'altro, l'autobus MIO è apparso su un'altra delle autostrade e finì per schiantarsi.

Negli scatti successivi si può vedere che la parte anteriore della parte articolata è stata distrutta; mentre il camion è stato colpito sul lato destro, dove ha subito l'impatto.

Le telecamere di sicurezza hanno registrato il momento esatto in cui il furgone Freddy Rincón stava guidando si schianta con un mio articolato. Video: Il paese di Cali (Twitter @elpaiscali)

Attraverso i social network, uno dei testimoni dell'incidente ha diffuso un video in cui Rincón, quando si rende conto di essere stato registrato, minaccia il cittadino di portargli via il cellulare. Sebbene le immagini non siano molto chiare, l'ex calciatore della nazionale colombiana avrebbe iniziato a inseguirlo fino a quando le riprese non saranno interrotte.

Va ricordato che Rincón ha subito un grave incidente stradale nel 2013, anche sulle strade della Valle del Cauca. A quel tempo, «il colosso di Buenaventura», come è popolarmente noto, perse il controllo del suo furgone quando viaggiava sulla strada tra Buga e l'Andalusia. Nell'incidente, che avrebbe potuto essere causato dall'eccesso di velocità, l'ex giocatore ha subito una frattura a una delle braccia.

Attualmente, Rincón lavora come commentatore sportivo nei media. Il 55enne ex centrocampista è ricordato per il suo punteggio contro la Germania ai Mondiali del 1990 in Italia, che ha permesso al 'Tricolore' di qualificarsi per la prima volta agli ottavi di finale della competizione internazionale.

Questo è stato il punteggio ricordato di Freddy Rincón contro la squadra tedesca nei Mondiali del 1990 in Italia.

