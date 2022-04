La revoca del mandato ha vinto la consultazione popolare: hanno partecipato fino a 10,2 milioni di messicani in più

CAMPECHE, CAMPECHE, 28JUNIO2021.- Mediante una campaña informativa morenistas invitaron a la ciudadanía a participar y votar en la consulta popular “#JuicioSiImpunidadNo" para que los Ex Presidente de México sean enjuiciados por diversos delitos, desde el mandato de Carlos Salinas de Gortari. La consulta inicia el próximo 1 de agosto donde se espera que salgan a votar 37 millones de mexicanos. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Questa domenica, 10 aprile, si è tenuto l'Esercizio Consultivo della Revoca del Mandato, che mira a sapere se il popolo del Messico vuole o meno che il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continui nella carica in cui è stato eletto e, sebbene la partecipazione dei cittadini non sia sufficiente per essere vincolante, si nota che era in gran parte più grande della consultazione popolare dello scorso anno.

Ed è che il National Electoral Institute (INE) ha fornito le stime ufficiali di questo esercizio consultivo, che anticipano una possibile risposta dalla massa di elettori nella repubblica e indicano che, rispetto alla Consultazione popolare del 2021, i messicani hanno parlato fino a tre volte di più per esprimere la loro opinione su se il presidente resta o se ne va.

Secondo i dati ufficiali, dei 92 milioni 823mila 216 cittadini che compongono le liste elettorali INE, tra il 17,0% e il 18,2% sono andati alle urne. Ciò significa che tra 15,7 milioni e 18,8 milioni di persone hanno votato, di cui la stragrande maggioranza ha ratificato la permanenza di AMLO come capo dell'esecutivo federale.

L'INE sostiene che la percentuale che ha votato per López Obrador per lasciare la presidenza varia dal 6,4% al 7,8%, allo stesso modo, l'astensione variava dall'1,6% al 2,1%, mentre le espressioni di ratificazione sono comprese tra il 90,3% e il 91,9%, motivo per cui le cifre erano a favore del presidente.

Rispetto alla Consultazione Popolare che proponeva di avviare un'indagine contro gli ex presidenti del Messico in modo che, in ogni caso, si potesse avviare un procedimento giudiziario contro di loro, quell'esercizio aveva una partecipazione netta di 6.663.208 cittadini, ovvero fino a 10,2 milioni di persone in meno.

Informazioni in fase di sviluppo