Come iniziare a convivere con COVID, una questione che divide gli esperti in Europa

Per molti in Gran Bretagna, è come se la pandemia fosse finita.

I requisiti della maschera sono stati abbandonati. Le prove di massa gratuite appartengono al passato. E per la prima volta dalla primavera del 2020, le persone possono andare in vacanza all'estero senza ordinare test diagnostici o compilare lunghi moduli.

Questo senso di libertà è diffuso nonostante il fatto che le infezioni siano salite alle stelle in Gran Bretagna a marzo, spinte dal subvariante più mite ma contagioso omicron BA.2, che si diffonde rapidamente in Europa, negli Stati Uniti e altrove.

La situazione in Gran Bretagna potrebbe essere un'anteprima di ciò che attende altri paesi con la revoca delle restrizioni sul coronavirus.

Francia e Germania hanno visto aumenti simili delle infezioni nelle ultime settimane e il numero di ricoveri in Gran Bretagna e Francia è aumentato di nuovo, sebbene il bilancio giornaliero delle vittime rimanga ben al di sotto delle cifre viste altre volte durante la pandemia.

Negli Stati Uniti, sempre più americani vengono testati a casa, quindi i numeri dei casi ufficiali sono probabilmente ben al di sotto del reale. Tra i nuovi contagiati ci sono attori e politici, che vengono spesso testati. Diversi membri del governo, il presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, attori di Broadway e i governatori del New Jersey e del Connecticut sono risultati positivi.

La Gran Bretagna si distingue in Europa perché ha abbandonato tutte le misure di prevenzione a febbraio, incluso l'isolamento obbligatorio per le persone infette. Il governo conservatore del primo ministro Boris Johnson è determinato ad attenersi al suo piano di «convivere con COVID», ma gli esperti non sono d"accordo sul fatto che il Paese lo stia gestendo bene.

Alcuni scienziati affermano che è il momento giusto per accettare che «convivere con COVID» significa tollerare un certo livello di morti e complicazioni nella vita di tutti i giorni, come facciamo con l'influenza stagionale. Altri ritengono che il governo britannico abbia revocato le restrizioni troppo rapidamente e troppo presto. Hanno avvertito che i decessi e i ricoveri potrebbero continuare ad aumentare perché più persone di età pari o superiore a 55 anni, quelle che hanno maggiori probabilità di sviluppare una grave condizione di COVID-19, stanno ora diventando infette nonostante gli alti tassi di vaccinazione.

Gli ospedali sono di nuovo sotto pressione, sia da parte dei pazienti con il virus che dalle numerose vittime di lavoratori infetti, ha affermato il capo medico del National Health Service, Stephen Powis.

«Chiudere gli occhi a questo livello di danno non significa vivere con un'infezione virale, al contrario», ha detto Stephen Griffin, professore di medicina all'Università di Leeds. «Senza vaccinazioni, ventilazione, maschere, isolamento e prove sufficienti, continueremo a vivere con complicazioni, malattie e, purtroppo, morte».

Altri, come Paul Hunter, professore di medicina all'Università dell'East Anglia, guardavano meglio alle politiche del governo.

«Non siamo al punto in cui (COVID-19) sarà meno dannoso (...) ma abbiamo passato il peggio», ha detto. Una volta raggiunto un alto tasso di vaccinazione, ha detto, mantenere restrizioni come il distanziamento sociale ha poco valore perché «alla fine non prevengono mai le infezioni, le ritardano solo», ha detto.

L'agenzia statistica britannica ha stimato che quasi 5 milioni di residenti in Gran Bretagna, o uno su 13, avevano il virus entro la fine di marzo, la cifra più alta riportata dall'agenzia. D'altra parte, lo studio REACT dell'Imperial College di Londra ha affermato che i suoi dati hanno mostrato che il tasso di contagio del paese a marzo era superiore del 40% rispetto al primo picco di omicron a gennaio.

Il tasso di contagio è così alto che le compagnie aeree hanno dovuto cancellare i voli durante la vivace Pasqua perché c'erano troppi lavoratori in congedo per malattia.

Francia e Germania hanno visto aumenti simili dopo la revoca delle restrizioni nella maggior parte dei paesi europei. Più di 100.000 persone in Francia sono risultate positive al giorno nonostante la forte riduzione dei test e il numero di pazienti con il virus in terapia intensiva è aumentato del 22% la scorsa settimana.

Il governo del presidente Emmanuel Macron, desideroso di incoraggiare la partecipazione alle elezioni di aprile, non sta valutando nuove restrizioni.

In Germania, i tassi di contagio sono diminuiti dopo un recente picco. Ma il ministro della Salute Karl Lauterbach ha annullato la decisione di porre fine all'isolamento per le persone infette solo due giorni dopo averlo annunciato. Il piano, ha detto, darebbe un'impressione «completamente sbagliata» che «o la pandemia è finita o il virus è diventato considerevolmente meno dannoso di quanto si considerasse in passato».

Negli Stati Uniti, i focolai nelle università di Georgetown e Johns Hopkins hanno riportato le regole sulle maschere in quei campus mentre i responsabili cercavano spazi di quarantena.

In Europa, solo la Spagna e la Svizzera si sono unite alla Gran Bretagna revocando i requisiti di isolamento per almeno alcune persone infette.

Ma molti paesi europei hanno ridotto i test di massa, il che rende molto più difficile conoscere la prevalenza del virus. La Gran Bretagna ha smesso di distribuire prove casalinghe gratuite questo mese.

Julian Tang, uno dei principali virologo influenzali presso l'Università di Leiscester, ha affermato che mentre è importante avere un programma di sorveglianza per monitorare nuove varianti e aggiornare il vaccino, i paesi gestiscono l'influenza senza restrizioni obbligatorie o test di massa.

«Alla fine, il COVID-19 si stabilizzerà per diventare più endemico e stagionale, come l'influenza», ha detto Tang. «Vivere con COVID, per me, deve imitare la convivenza con l'influenza».

Il virologo dell'Università di Cambridge Ravindra Gupta è più prudente. I tassi di mortalità per COVID-19 sono ancora molto più alti di quelli dell'influenza stagionale e il virus causa malattie più gravi, ha avvertito. Avrebbe preferito «una revoca più morbida delle restrizioni».

«Non c'è motivo di credere che una nuova variante non possa essere più contagiosa o seria», ha aggiunto.

