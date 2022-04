L'emergenza nella miniera illegale di Amagá, Antioquia, ha lasciato un morto e sei intossicati

Una forte esplosione di metano all'interno di una miniera illegale di carbone situata a Minas, ad Amagá, nel sud-ovest di Antioquia, ha ucciso una persona e altre sei sono finite avvelenate dall'alta concentrazione di monossido di carbonio (CO) lì.

Era intorno a mezzogiorno di questo sabato 9 aprile, in una dolina chiamata El Eucalyptus 2 dove, secondo il rapporto consegnato da Salvamento Minero, c'erano la presenza di bagnini coordinati dall'Agenzia mineraria nazionale (ANM), tre lavoratori sono stati in grado di partire con i propri mezzi e un altro è stato colpito da l'esplosione ed è morto.

Secondo un rapporto della National Mining Agency, i tre minatori citati sono stati in grado di partire con i propri mezzi dopo l'emergenza, ma Edgar Carona, l'unica vittima mortale, è stato colpito dall'esplosione. Il salvataggio potrebbe essere effettuato intorno alle 5 del pomeriggio.

«Quando si verifica l'evento, entrano altre tre persone per cercare di salvare il lavoratore che non è uscito e che è stato anche colpito dalle alte concentrazioni di CO (monossido di carbonio)», si può leggere nel rapporto ANM.

I tre minatori che sono entrati nella dolina sono stati intossicati dall'inalazione di gas. Dopo gli eventi, sono stati trasferiti all'ospedale di Amagá.

Secondo RCN News, Juan Fernando Chaverra Palacios, segretario del governo di Amagá, ha riferito che quando le autorità hanno ricevuto il rapporto di emergenza, hanno partecipato quattro unità dei vigili del fuoco e tre assistenti infermieristici. «Il quarto minatore vittima dell'incidente nel nostro comune è stato purtroppo trovato morto», ha detto Chaverra.

Allo stesso modo, la National Mining Agency ha spiegato che i soccorritori minerari sono stati inviati sul posto e le attrezzature e un ingegnere del quartier generale di Caldas, Antioquia, è stato spostato.

Inoltre, Chaverra ha riferito che il sindaco del comune, Leonardo Molina, è arrivato nell'area dell'emergenza mineraria, che stava frequentando altri punti critici che questo comune ha attualmente a causa della forte ondata invernale che si sta vivendo.

Nel pomeriggio del 29 marzo, un attacco colpito avvenuto nel comune di Amagá, ad Antioquia, che ha lasciato due uomini come vittime che sono stati colpiti da uomini armati che si mobilitavano su una moto.

Gli eventi si sono verificati nel settore Camilo C. Le autorità hanno riferito che i criminali hanno sparato direttamente a un ragazzo di 22 anni, ma un proiettile vagante ha ferito un altro uomo di 42 anni, morto sul colpo mentre stava facendo lavori di falegnameria.

Secondo le informazioni fornite dal Segretariato del governo, l'omicidio è avvenuto a causa di una liquidazione dei conti relativi al microtraffico in questo comune, quindi Chaverra ritiene che questo potrebbe essere l'inizio di un'ondata di violenza ad Amagá.

